La Estrella salda su deuda y evita la desaparición

LUCIO POVES LOS SANTOS DE MAIMONA. Viernes, 3 de junio 2022, 10:02 Comenta Compartir

La Unión Cultural La Estrella anunció este miércoles en un comunicado que el 31 de mayo ha pagado a la Seguridad Social el último pago fraccionado de la deuda que el club mantenía con dicho organismo desde hace 12 años y que se ha venido liquidando religiosamente en los plazos establecidos.

«Tras doce años combatiéndola, podemos anunciar que la deuda de más de 60.000 euros ha sido liquidada. Ante una posible desaparición del club y tener que empezar de cero, con otro nombre, se luchó contra viento y marea desde todas las partes que conforman la familia de la Yeyi, para erradicar la deuda y evitar tan fatal desenlace. Empresas patrocinadoras, afición, colaboradores, directivos y jugadores, gracias a todos, por el amor a este escudo», señala la nota del club.

Pero hay que retrotraerse a 12 años atrás, con el equipo militando en la Tercera División. Vino a Los Santos un empresario llamado Verdejo, un mecenas que ilusionó a toda una afición aportando dinero y con el fichaje de jugadores, que él contrataría, para el posible ascenso a la Segunda B. Todo fue una ilusión y quedó en la denuncia de los jugadores contratados que no cobraron y pusieron una demanda al club ante el organismo com petente, el Fondo de Garantía Salarial. Tras una investigación por parte de ese organismo, se impuso una multa a la Estrella. Como no se podía afrontar el pago, el montante iba subiendo.

Ya en la época del actual presidente, Fran Alburquerque, la deuda ascendía a unos 60.000 euros, entre impagos a la Seguridad Social y otras facturas que fueron goteando y gestionando la actual directiva. Fue entonces cuando el principal patrocinador del club, la empresa Green Fuel, que fabrica biodiesel en Los Santos, echó un gran cable que salvó a la Estrella de desaparecer. La empresa ayudó a enjugar el tanto por ciento de la deuda que no se podía aplazar con la Seguridad Social. El resto, la asumió el club pagando a la Seguridad Social en una cuota fraccionada por los años.

Este esfuerzo económico supuso para los directivos de la Yeyi un trabajo añadido. El pago de la deuda debía salir del propio club con el concurso enorme de los jugadores que dejaron de cobrar. Lo han venido haciendo así durante todos estos años. Y todo, como asegura ahora Fran Alburquerque, para mantener la identidad de La Estrella. Un nombre que surgió en los años sesenta del pasado siglo y así fue registrado, desde que comenzó a competir, en la Federación de Fútbol. «Nunca nos planteamos liquidar el club y volver a empezar dos categorías por debajo con otro nombre. Nos propusimos, desde el principio, mantener el nombre del club, que durante 27 temporadas seguidas en Tercera había paseado este nombre por toda España».