La Estrella y Pueblonuevo homenajean al árbitro César Carretero por sus cien partidos

Antes del partido disputado el pasado domingo entre La Estrella y el Pueblonuevo, los capitanes de ambos equipos y algunos familiares presentes homenajearon al árbitro César Carretero González por cumplir el número cien de los pitados por el trencilla en la Tercera División.

El colegiado, natural de Burguillos del Cerro, recibió un recuerdo por parte de La Estrella y una camiseta del Pueblonuevo. También los familiares y compañeros árbitros como la familia Asensio le regalaron otra camiseta en recuerdo por su centenar de partidos en la categoría.

“Llevo pitando en las categorías inferiores desde el año 2011 y enseguida ascendí a categorías superiores. Hasta que desde hace 9 años soy árbitro de la Tercera. Debuté con un Hernán Cortes-Pueblonuevo, que se disputó en Valdehornillo. Cien partidos en nueve temporadas, según la estadística de mi compañero Asensio”, cuenta el protagonista.

Durante este tiempo César Carretero ha viajado casi todas las semanas durante la temporada y en partidos amistosos por toda la geografía extremeña y se muestra orgulloso de ello. Pero una lesión de espalda lo podría retirar. “Estoy sopesando la posibilidad de no seguir este bello camino de árbitro de futbol. Pero las molestias en la espalda, sinceramente, me están haciendo plantearme esa situación”, reconoce.

César Carretero dedica esta efeméride centenaria a sus compañeros árbitros que le han apoyado y animado a seguir; a toda su familia y, especialmente, a su pareja “que tantos domingos de fútbol me ha tenido que echar de menos junto a ella”. Carretero es uno de esos árbitros que vive con pasión su cometido, ya sea en partidos de Tercera como en otros de categorías inferiores. “El peor sabor de boca me lo he llevado, en todo este tiempo, con el comportamiento de padres y aficionados en el fútbol base. Es algo que no se comprende cuando son sus hijos los que están jugando y formándose como personas. Luego, en categorías como la Tercera, la relación entre árbitros y jugadores es muy respetuosa. Termina el partido y todo el mundo se saluda”, lamenta el colegiado de Burguillos.

Con la restructuración de la Tercera, César Carretero entiende que se ha bajado el nivel, pero que para nada influye en el arbitraje.

