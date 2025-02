Lunes, 17 de febrero 2025, 19:47 Comenta Compartir

Luis Oliver Sierra compareció sereno y tranquilo como aquel que sabía que su equipo había entendido el mensaje y sacaría adelante una victoria tan necesaria como reparadora. El técnico del Badajoz quiso dejar ya enterrado el tema de su ultimátum en el banquillo y pensar en sus opciones de ascenso, que permanecen todavía intactas. «Cuando digo las cosas no es un calentón, no es una historieta que me invento. Busco una reacción en los jugadores». Y lo consiguió porque su equipo sacó adelante un compromiso envenenado por todo ese clima de negatividad y enrarecido que se había creado alrededor. «En un partido que podía no ser tan transcendental mirando el calendario, pero viniendo de donde veníamos y jugándose el puesto del entrenador, hace que tenga una carga emocional muy alta. Nosotros necesitamos saber que en situaciones de estrés y tensión es capaz de reaccionar porque es lo que nos va a tocar si queremos ascender».

Oliver Sierra provocó que sus futbolistas salieran a reivindicarse. «Un poco artificialmente porque hemos metido una presión bastante innecesaria y el equipo ha reaccionado bien. Espero que sea una catarsis de aquí hacia adelante y haga que los chicos se centren más en lo deportivo».

El Badajoz logró una victoria vital para recuperar la confianza y levantar el ánimo al vestuario. «El equipo necesita reencontrarse y volver a coger sensaciones». Y lo hizo recuperando sus señas de identidad y con los destellos de calidad de jugadores llamados a ser determinantes. «Se trataba de ser efectivos, volver a dejar la portería a cero y quitarse esa nube negra que teníamos en la cabeza desde hace un mes».

Luis Oliver Sierra Técnico del Badajoz