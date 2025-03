Domingo, 15 de septiembre 2024, 21:15 Comenta Compartir

Pese a la sufrida victoria, Luis Oliver Sierra no pudo evitar hablar de la noticia que saltaba en la previa de la amenaza de liquidación por parte de la Seguridad Social. «La propiedad está tranquila. No hay nada nuevo. El dinero es el que se debe y no se está generando más deuda. Interesa que el Badajoz esté en la picota. Nos han enterrado siete veces en los últimos seis meses y aquí seguimos», expuso. En ese sentido, el técnico blanquinegro también señaló que el vestuario también está tranquilo. «La plantilla sabe bien donde viene y yo les hablo claro». Y dejó un mensaje para aquellos que según consideran los máximos accionistas intentan hacer daño al club. «Quien nos quiera bajar en los despachos lo lleva claro».

En cuanto al partido, Oliver Sierra se mostró satisfecho por cómo había reaccionado su equipo al verse por detrás en el marcador. «Por suerte hemos conseguido empatar antes de que termine el primer tiempo y remontar en la segunda parte. Hemos sabido sufrir». También se refirió al inicio del calendario con rivales como el Azuaga, Llerenense y Diocesano. «Si salimos de estas cinco jornadas líderes tendremos mucho ganado de cara a la segunda vuelta».