Ensayo frustrado en casa del Don Benito

Los empates sin goles que firmaron el pasado fin de semana el Don Benito y el Coria en sus respectivos duelos, por segunda jornada consecutiva, ... han convertido en decisiva la próxima que se disputará el domingo 5 de mayo, penúltima del campeonato de Tercera extremeña. Será la primera oportunidad matemática de proclamar campeón al conjunto calabazón ya que tiene 4 puntos más que su inmediato perseguidor. Si hace lo que haga el cauriense, que jugará unas horas antes para intentar meter presión, logrará el ascenso directo. El equipo dirigido por Juan Marrero afrontará su choque en Jaraíz (18.00 horas) sabiendo el resultado del Coria en su campo frente al Villafranca (12.00), que a su vez se juega cerrar su clasificación para el playoff.

Así las cosas, se pueden dar los supuestos de que el Don Benito haya conseguido el ascenso antes de jugar, necesite un empate o tenga que ganar para que así sea. Cualquiera de esas hipótesis puede que no se cumplan y aun así tendría todavía otra oportunidad, en la última jornada, para lograrlo en su estadio frente al Montehermoso. «Quedan dos partidos y hay que ganar uno para ascender. La mentalidad es hacerlo en Jaraíz», dijo Marrero tras el encuentro casero con el Trujillo (0-0), rival que todavía no tiene asegurada la permanencia. Con otro adversario de abajo, en este caso ya sí descendido, no pudo tampoco el Coria. El Fuente de Cantos (0-0) sufrió en los últimos minutos la expulsión de su guardameta Pablo, pero agarró un punto.

El Azuaga prácticamente aseguró el factor campo a su favor en la primera eliminatoria del playoff al vencer al Don Álvaro (2-0) con los tantos de Álvaro Moro y Larry. Distancia por 6 al Villafranca, que remontó en el descuento con los goles de Matheus y Lucky al Calamonte (2-1), que se había adelantado gracias a Márquez. Los amarillos rozan la promoción. El Castuera goleó y dejó muy tocado al Montehermoso (4-0) para seguir soñando despierto con mantener la quinta plaza como mínimo. Ligero, Abizanda, Álvaro y Jorge fueron los goleadores. El Moralo, alejado a 2 puntos de las posiciones con premio, superó al Jerez (2-1). Gabri marcó primero para los templarios y John Castillo y Robinho para los arañuelos. El Jaraíz resiste tras el triunfo en casa del Diocesano (2-3), a quien iguala ahora. Rubén Cabeza (2) anotó para los locales y Pedroso, Yoni y Germán, en propia puerta, para los visitantes.

El Olivenza, por su parte, volvió a ganar fuera de casa 5 meses después y lo hizo en Arroyo (0-2), con Juanito Monroy (2) como protagonista. Por último, el Valverdeño casi dijo adiós a la categoría al perder con el Pueblonuevo (1-2), que sólo ha cosechado una derrota en los últimos 8 partidos. Álex Romero colocó el marcador final tras las dianas de Raúl Amaya (2), una de penalti. El local Zapico fue expulsado.

Hay 5 equipos implicados por las 2 plazas que faltan del playoff de ascenso, mientras que el descenso del Badajoz de Segunda RFEF arrastraría a un cuarto a la Primera Extremeña, si sólo ascendiese el campeón.