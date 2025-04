La UPP se encomienda a la Virgen para ganar

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 27 de noviembre 2022, 09:29 Comenta Compartir

Si no es por lo humano, que sea por lo divino. En su tradicional ofrenda floral a la Virgen del Puerto, la plantilla de la UP Plasencia se encomendó el pasado viernes a la patrona de la ciudad para que le eche una mano y le saque del fondo del grupo XIV de Tercera División donde se halla inmerso casi desde el comienzo de la temporada. Lo malo es que, a medida que avanzan las jornadas, la distancia sobre la zona de permanencia es cada vez más lejana. Ahora ya queda a nueve puntos de distancia.

Pero los números no mienten y son buen reflejo de por qué el Plasencia está donde está. Aparte de que solo ha sido capaz de marcar cinco goles en diez partidos, es que todo lo que ha jugado en casa lo ha perdido. Y eso son cinco partidos. Este domingo tendrá una nueva oportunidad de redimirse en su propio terreno de juego ante el Olivenza, que tampoco es que sea una perita en dulce.

El equipo oliventino es tercero tras sumar cuatro jornadas sin conocer la derrota y desde hace tiempo se mantiene en puestos de playoff de ascenso a la 2ª RFEF.

De todas formas, la plantilla unionista, tras la buena imagen ofrecida la semana pasada en Navalmoral de la Mata, está convencida de sacar la nave a flote. «No estamos vencidos. Tocados, no hundidos. No me cambio por ningún otro equipo de la tabla, me podéis creer. Estoy superorgulloso de este grupo. Sois enormes. A muerte con vosotros Seguid así, por favor», decía el presidente José Antonio Quijada.

En relación a novedades deportivas, las únicas bajas en el Plasencia siguen siendo las de Diego Rodríguez y Domingo, mientras que vuelve Alberto Núñez tras cumplir sanción. Además, Adri Calle, la pasada temporada en el equipo, se encuentra entrenando a la espera de saber si puede tramitar la ficha.

