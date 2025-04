Empate insatisfactorio en Azuaga

beatriz morillo AZUAGA Domingo, 20 de febrero 2022 | Actualizado 21/02/2022 09:52h. Comenta Compartir

El Azuaga y el Jerez empataron a un gol en un partido en el que el cuadro visitante no desaprovechó la oportunidad de adelantarse y cumplió al no fallar el penalti mientras que el conjunto local igualó la contienda en el arranque de la segunda mitad con un gol anotado por Gerard Puerto. Ambos equipos siguen sin reencontrarse con la victoria. El bando anfitrión sigue en la lucha por los puestos de playoff, mientras su rival busca mantenerse en la zona cómoda de la clasificación.

El partido comenzó con un dominio claro por parte del Azuaga y tuvo la ocasión de abrir el marcador tras un penalti por manos que lanzó Víctor Díaz. El delantero tiró a la izquierda del portero, que adivinó el lanzamiento. Sin embargo, sería el Jerez el que no perdonaría desde los once metros y colocó, gracias a Said que tiró el penalti y, aunque, Joaquín adivinó la dirección del lanzamiento, el 0-1 en el marcador en el minuto 34.

En el arranque de la segunda mitad, Gerard Puerto firmó el tanto del empate. El centrocampista, situado en la frontal del área, puso el balón al lado contrario, que se topó con el larguero pero acabó por entrar en la portería. Un golazo con la zurda al que nada pudo hacer el portero en el minuto 47. Tras el gol y la expulsión de Said por doble amarilla, el Azuaga tomó el mando del partido por completo y encerró al Jerez en su campo. Víctor Díaz tendría más de una ocasión para encontrar la red pero la pelota no acabaría por entrar. En los minutos finales, el Azuaga reclamó dos penaltis por manos pero el árbitro no aprobó.

Azuaga Joaquín; Caco, Diego, Calzado, Javi; Rivera (Rafa Barragán, min. 75), Pablo Mogollón; Gerard Puerto (Farfán, min 90), Víctor Díaz, Luis Barragán (Othmane, min. 70) y Chepe (Álex Gil, min. 75). 1 - 1 Jerez Juan Jesús; Javi, Álex, Yeison, Carlos; Pablo, Iniesta; Paco, Pantoja, Rovira (Juan Francisco Bancalero, min. 57) y Said. Goles: 0-1 Said, de penalti (min. 34). 1-1 Gerard Puerto (min. 47).

Árbitro: Muñoz Blázquez (Don Benito). Expulsó al jugador visitante Said por doble amonestación (min. 70). Mostró tarjeta amarilla a Chepe, Luís Barragán, Rivera y Othmane por el Azuaga, y a Pantoja por el Jerez.

Incidencias: Estadio Municipal de Azuaga. 300 espectadores.