Empate insatisfactorio para Arroyo y Jerez

David Cerrato. ADG. Arroyo de la Luz Domingo, 19 de diciembre 2021 | Actualizado 20/12/2021 10:40h. Comenta Compartir

El Arroyo y el Jerez igualaron a un tanto en un partido entre dos contendientes que buscan acomodarse entre los puestos de playoff de ascenso. La igualada, con los goles anotados en la primera parte, deja a ambos equipos con la misma distancia entre ellos, pero más lejos del líder e inmersos en plena pelea por los cuatro primeros puestos.

El bando visitante comenzó mejor. Said llevaba el peligro a la portería local al recibir balones directos desde línea defensiva y en una de ellas, no fue capaz de rematar ante la salida de Miguel López, pero la cedió a Juanfri, quien saboreaba el tanto hasta que se encontró con la respuesta de Asier, que con el pecho evitó que el remate del atacante acabase en la red.

Si que no fallaría el propio Said unos minutos más tarde tras aprovecharse de nuevo de un balón en largo. Esta vez se libraba de su marca y el disparo cruzado no pudo despejarlo Miguel López para evitar el primer tanto del encuentro.

El gol visitante animó al Arroyo, que dispuso, después, de las mejores ocasiones. Koke pondría a prueba a Jesús Torres con un tiro desde la frontal que acabó en saque de esquina. No perdonó Enrique, minutos después, tras aprovecharse del despeje del portero visitante a un lanzamiento de Ángel desde más de 30 metros. A placer igualó el marcador.

En la segunda mitad, solo Ángel Iniesta en los primeros minutos pondría en problemas al conjunto local con un disparo que atrapó Miguel López. A partir de ese momento, el partido tuvo claro color local.

Aarón, Víctor y Angelito en varias ocasiones, pondrían a prueba al portero rival con disparos que, entre el propio meta y la falta de puntería, no conseguían remontar el encuentro.

Koke también tendría la suya con un remate tras un centro lateral que Jesús Torres tuvo que sacar ajustado al palo derecho de su portería. Ya en el descuento, y con un Arroyo volcado en busca de la victoria, Angelito no encontró la portería tras un gran centro de Asier al segundo palo.

Arroyo Miguel López; Ismael, Isaac, Ángel, Asier; Angelito, Deme, Koke, Víctor (Moisés Valencia, min. 74); Aarón y Enrique (Rubén Vizcaíno, min. 82). 1 - 1 Jerez Jesús Torres; Carlos Arias, Alex Bravo, Rafa, Nelson; Yeison, Ángel Iniesta, Pablo Pérez, Paquito; Juanfri (Sebi, min. 88) y Said. Goles 0-1 Said (min. 18). 1-1 Enrique (min. 34).

Árbitro Sabido Serrano (Mérida). Mostró cartulina amarilla a Ángel por el Arroyo, y a Carlos Arias y Sebi por el Jerez.

Municipal de Arroyo de la Luz. 300 espectadores.