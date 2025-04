Un empate que ahoga al Montehermoso

OMAR BERMEJO ACEITUNA. Lunes, 20 de febrero 2023, 08:44 Comenta Compartir

Montehermoso y Villafranca firmaron tablas en un encuentro que no tuvo demasiado fútbol. El cuadro local comienza a verse muy abajo y jugó con ese temor en las piernas, lo que le hizo errar en situaciones que no suele fallar. El empate no resolvió sus problemas, mientras que la escuadra visitante se mantiene en ascensión tras seis jornadas sin conocer la derrota.

El partido comenzó con un gol muy tempranero, antes de que ambos equipos acabaran de instalarse. El Montehermoso plasmó todas sus dudas en defensa con un balón que dejó muerto en el área, sin poder despejarlo, para que en el minuto 6 Viera rematase a placer. Después del tanto, el cuadro local encadenó varios errores más sacando el balón, que el Villafranca no pudo aprovechar para ampliar su renta.

Poco a poco, el Villafranca fue perdiendo el control del partido y el Montehermoso tuvo sus opciones para empatar antes del descanso en las botas de Teto. Primero, con una de sus características acciones en conducción desde fuera hacia dentro, pero su disparo rebotó en un defensor. La más clara la tuvo tras una buena parada de Eric a Chico. Con todo a favor en el rechace, estrelló su disparo contra la cruceta.

La segunda parte arrancó con el mismo guion, pero esta vez sí que encontró su premio el cuadro local. Pulido fue derribado en el área y Fouad no perdonó desde los once metros con un disparo raso, dirigido a la esquina inferior izquierda. El gol no hizo más que aupar al Montehermoso, que era el más necesitado de puntos de los dos, a buscar la victoria, pero aunque acumuló varias llegadas, no estuvo acertado en el último pase para traducir esas aproximaciones en ocasiones claras de gol.