Emilio Pajares deja la presidencia del Arroyo

Tras 47 años en la directiva del Arroyo CP y los últimos siete como presidente, Emilio Pajares Ramos ha decidido dejar la presidencia a una nueva directiva, «agradeciendo a todas las empresas, a socios, aficionados, al Ayuntamiento… la colaboración que han tenido conmigo y que espero sigan apoyando al fútbol igual que lo han hecho hasta ahora».

De esta forma, Pajares anunciaba que se va del fútbol después de casi medio siglo y lo hacía agradeciendo a todos el haber estado a su lado. «Yo me voy contento, me voy contento del trabajo que he hecho durante todos estos años. He luchado mucho por el fútbol de Arroyo», apuntaba. Sobre su etapa como presidente afirma que ha tenido un equipo modesto con el que han disfrutado de ser campeones de la Copa de Extremadura, de haber jugado la Copa Federación frente al San Fernando y en la temporada 2021-22 llegar a jugar los playoff de ascenso en Almendralejo, si bien cayeron frente al Moralo.

En lo deportivo, Pajares valora muy positivamente el nivel que el Arroyo ha tenido todos estos años. «Lo hemos dado todo, no hemos podido hacer más por temas económicos porque no hay presupuesto para subir al equipo a Segunda B de nuevo, pero creo que hemos estado bien situados. Siendo Javi Moreno entrenador dos temporadas, en ambas salvamos la categoría. Los otros cuatro años con Miguel Ángel Ávila hicimos cuatro campañas muy buenas y esta última con Aitor Bidaurrázaga ha estado muy bien, ha sido una persona que ha trabajado bien el equipo y con todas las circunstancias que hemos tenido».

Y es que el Arroyo CP no lo ha tenido fácil esta temporada. Como repasa Emilio Pajares, hicieron una plantilla con 19 jugadores, de los que en diciembre se fueron tres por temas de trabajo y al final uno más por el mismo motivo. «Desde febrero hemos jugado con 15 jugadores porque después de fichar a tres tuvimos la desgracia de que Ángel Chaves y Montes se lesionaron, y de larga duración». Concretamente, Montes tuvo que operarse de Menisco y Ángel del hombro. Así, se quedaron con 15 futbolistas en los entrenamientos y «siempre con alguno tocado», como señala Pajares, quien subraya su compromiso para sacar la temporada adelante. «Me siento muy contento por el trabajo realizado por todos mis jugadores y por el cuerpo técnico, que ha sido maravilloso», comenta, haciendo una mención especial al jugador Aarón Fernández, «por la ayuda prestada al club en algunos momentos difíciles».

Como precisa Pajares, durante los siete años como presidente no todo ha sido tan bonito, ya que ha tenido que atravesar momentos difíciles, como los dos años de la covid, complicaciones económicas o el disponer de una plantilla muy reducida con la que, a pesar de todas las dificultades, han logrado quedar sextos. «Me voy satisfecho y muy contento por haber defendido al Arroyo durante tantos años y me voy agradecido con todos los que han estado ahí. Además de a mi junta directiva, a todos los compañeros que han pasado por la directiva, porque se han portado todos muy bien». Pajares se va contento y agradecido, «y aquí hay un amigo más y un socio más para seguir trabajando y apoyando al Arroyo», finaliza.