Duelo salpicado de muchas variables para Badajoz y Don Benito

Duelo de altura el que acoge este domingo (17.00 horas) el Nuevo Vivero. Dos aspirantes frente a frente, aunque en circunstancias poco ... previsibles antes de comenzar el curso. El Don Benito mandó un mensaje contundente frente al Pueblonuevo tras el tropiezo inicial. Por su parte, el Badajoz lo afronta en el fondo de la tabla tras una incomparecencia y un partido mediocre en Santa Amalia. No son los ingredientes más apetecibles para un menú, pero hay alicientes de sobra.

La prioridad de Juan Marrero, técnico blanquinegro, es dejar en el ostracismo la timorata versión de la pasada jornada y analiza algunas de las claves que motivaron el mal rendimiento de los suyos, «quizás hubo mucha precipitación, sobre todo en la toma de decisión». Para contrarrestarlo, la prioridad pasa por «tener esa tranquilidad, pero con un nivel competitivo alto, con una intensidad alta y una motivación mucho más alta».

El preparador valenciano no es ajeno al ambiente enrarecido que se respira entre la masa social pacense, pero considera que no debe atenazar a una plantilla conocedora de la presión que implica pertenecer al club, «cuando estás en el Badajoz ya sabes lo que lo que puede pasar, sabes de la exigencia de esta gran afición y lo único que te pide es que te dejes el alma, que dejes todo lo que tengas». En cuanto a bajas, se quedará fuera una semana más Gorka Iturraspe, pero vuelve Adri Escudero después de superar sus molestias de espalda.

Badajoz: Sergio Tienza, Pedro Pata, Lobato, Jesús Sánchez, David Calles, Fran Miranda, Gustavo Quezada, Barrena, Bermu, Borja Domingo y Álex Alegría. - Don Benito: Llera, Pedro Toro, Rubén Sánchez, Joselito, Lolo Pavón, Carlos López, Moussa, Cuéllar, Asier, Higor Rocha y Copete. Árbitro: Luis Cascón Méndez.

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 17.00 horas.

Por su parte, José Carlos Prieto, conocido como 'Canica', se reencuentra este domingo con Marrero. El pasado curso fue su segundo en el Don Benito, hasta que se hizo cargo del equipo tras la destitución del valenciano. «Se viene de sumar de tres y parece que la semana se afronta de otra manera», dice sobre los días de preparación de este encuentro en un campo «muy complicado, contra el favorito de la categoría y seguramente la mejor plantilla». Prieto sostiene que espera un Badajoz «muy agresivo» después de un inicio «que nadie esperaba».

El técnico rojiblanco no escatimaba en la previa en piropos al conjunto blanquinegro, destacando su potencial a nivel individual. Pero también fuera del césped. «Por estructura y por afición debería estar en una categoría no ya superior, porque no es de Segunda RFEF, sino en una categoría de fútbol profesional», dice sobre su rival.

En cualquier caso, ha pedido a los suyos «ir a lo nuestro y confiar en lo que hacemos bien; es un partido de Tercera y así lo tenemos que afrontar». Por último, considera que «la única manera de ganar en el Nuevo Vivero es ir a hacer el partido y sin fijarnos en ellos, solo en nosotros». Los rojiblancos llegan sin bajas a este partido y, además, arropados por unos 300 aficionados.