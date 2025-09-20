HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bermu trata de llevarse el balón en el duelo ante el Santa Amalia. E. Domeque
Tercera RFEF

Duelo salpicado de muchas variables para Badajoz y Don Benito

Dos de los aspirantes al ascenso se miden en el Nuevo Vivero, con los blanquinegros en su enésima crisis y los rojiblancos entonándose en la categoría

M. Gª Garrido / E. Domeque

Badajoz / Don Benito

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:36

Duelo de altura el que acoge este domingo (17.00 horas) el Nuevo Vivero. Dos aspirantes frente a frente, aunque en circunstancias poco ... previsibles antes de comenzar el curso. El Don Benito mandó un mensaje contundente frente al Pueblonuevo tras el tropiezo inicial. Por su parte, el Badajoz lo afronta en el fondo de la tabla tras una incomparecencia y un partido mediocre en Santa Amalia. No son los ingredientes más apetecibles para un menú, pero hay alicientes de sobra.

