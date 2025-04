El Don Benito prescinde de Trinidad pese a su deseo de seguir

Miguel Ángel Trinidad no continuará la próxima temporada en el Don Benito. Santo y seña del club rojiblanco en los últimos años, el veterano ... lateral diestro finaliza así un periodo de siete campañas, dos de ellas en Tercera División y logrando un ascenso de categoría.

De esta forma, el futbolista de La Zarza no podrá cumplir su deseo de seguir en el equipo como confesaba tras el descenso de categoría. Finalmente, Juan Marrero, que llevará también las riendas de la parcela deportiva, no cuenta con el defensa que jugó la pasada temporada 29 partidos, 19 de ellos como titular. «Se separan nuestros caminos... A veces las cosas no son como uno desea», confesaba el futbolista en su mensaje de despedida añadiendo que se marcha «con la tranquilidad de haber dado todo en cada partido; aunque jodido por no dejar a este club donde se merece, sé que esto será un paso atrás para volver con más fuerza».

Ahora, eso sí, Trinidad podrá cumplir su otro deseo, el de retirarse en el equipo de su pueblo, el CD Zarceño, junto a su hermano.