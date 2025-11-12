El Don Benito, obligado al exilio por el césped del Vicente Sanz

Objeto de debate desde hace varias semanas; finalmente, el césped del estadio municipal Vicente Sanz será sometido a diversas actuaciones para mejorar su estado. Así ... lo ha dado a conocer el Club Deportivo Don Benito, pese a que estos trabajos van a ser realizados por parte del Ayuntamiento de Don Benito.

Según informan desde el club rojiblanco en redes sociales, los trabajos se van a prolongar hasta comienzos del próximo mes de diciembre.

Como consecuencia, el partido frente al CD Azuaga, previsto para el 23 de noviembre, se disputará finalmente en la localidad de la Campiña Sur, alterándose así el orden de los encuentros. «Desde el club queremos agradecer al CD Azuaga su comprensión y las facilidades ofrecidas para hacer posible este cambio», expresan desde el Don Benito.

De este modo, el próximo encuentro en el Vicente Sanz se celebrará previsiblemente el 14 de diciembre, frente al Jerez CF.

A pesar del mal estado del terreno de juego, los de José Carlos Prieto 'Canica' siguen invictos en casa con triunfos contra Atlético Pueblonuevo (6-1), Llerenense (1-0), Villanovense (2-0) y Calamonte (2-0), sumando un empate a dos contra el Jaraíz, líder del grupo.

Con este cambio en el calendario, el Don Benito, que marcha segundo en la tabla, jugará tres jornadas consecutivas a domicilio visitante a Gévora, Azuaga y Santa Amalia.

Cabe recordar que el club rojiblanco anunció a comienzo de temporada, tras acordarlo en asamblea, que el Vicente Sanz recibiría un nombre comercial por un período de cuatro años. Sin embargo, esa propuesta todavía no se ha concretado con ninguna empresa. Además, el Consistorio invirtió el pasado año algo más de 300.000 euros en el derribo de la antigua grada de Preferencia y la posterior construcción de una nueva, que se ha estrenado esta campaña.