El Don Benito se hace fuerte en el liderato

Las tres jornadas disputadas en una semana en el grupo XIV de Tercera han dejado al Don Benito en lo más alto de la clasificación con 17 puntos, cuatro más que su inmediato perseguidor, el Coria, seis más que el Montehermoso y Moralo, y ... siete más que el Villafranca, que cierra las posiciones de playoff. Los dombenitenses han sido los únicos que han sumado los 9 puntos posibles en 7 días. Además, acumulan 5 partidos sin recibir gol y junto a caurienses y montehermoseños, no han perdido aún. ¿Hay que acostumbrarse a ver a los pupilos de Juan Marrero en lo más alto? «En nuestra mente no está eso ahora, sino en ganar el siguiente partido para seguir arriba. Estamos haciendo un buen trabajo, hemos mejorado a nivel defensivo, pero queda mucho y tenemos que seguir trabajando para que la dinámica no cambie», señala el técnico. El Don Benito sufrió una expulsión en cada una de las 4 primeras jornadas, pero supo salir airoso. «Fue un desgaste físico tremendo jugar más de 35 minutos de media con uno menos, pero el equipo rindió muy bien a pesar de las adversidades, porque también hemos tenido lesionados», añade Marrero, que en el último choque vio cómo Razvan fue expulsado en el banquillo en la victoria en Pueblonuevo (0-2) con tantos de Borja Domingo y Osama. Los rojiblancos pueden con la presión del liderato y de la pelea por el ascenso. «Cuando firmas por un club como el Don Benito, esa presión viene en la propia firma. Un proyecto como este, con los recursos que se tienen y la afición, creo que debe estar en superior categoría, pero ascender es complicado y solo pensamos en cada partido, y por ahora solo hemos jugado siete jornadas», advierte.

La última trajo la primera victoria del Trujillo, el rey del empate, con los goles de Chori de penalti y Loren, sobre el Jaraíz, que marcó por mediación del goleador del grupo, Rulo. El Coria cosechó su cuarta igualada seguida, esta vez en casa con el Montehermoso en el encuentro de la jornada. Mercadal para los locales y Mancha, en propia puerta, para los visitantes fueron los goleadores. El Moralo venció en Azuaga, gol de Iván Albert, con un jugador menos por la expulsión de Diego Melli. Mismo resultado para el Castuera, tanto de Manu Palma, en campo del Villafranca. También lo logró el Arroyo en casa del Valverdeño con una diana de Sergio Flores. Quique Roldán y Fran Romo dieron el triunfo al Calamonte frente al Jerez, que marcó de penalti a través de Chema Chávez. En los calamonteños fueron expulsados Marco y su entrenador Juan Manuel Fernández. Volvió a ganar el Diocesano con un hat-trick de Rubén Cabeza en Fuente de Cantos, siendo Joky su goleador. Por último, el Don Álvaro, tras fallar un penalti Juanma en el descuento, contrarrestó in extremis con un gol de Gustavo el anotado con anterioridad por Chiscano para el Olivenza. En total, se marcaron 19 goles, con 7 victorias, de las cuales 5 fueron visitantes, y 2 empates a un gol cada uno. Se lanzaron 3 penaltis, uno de ellos fallado. Además, hubo 3 expulsiones a jugadores y una a un entrenador.

