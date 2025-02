Diego da la salvación virtual al Fuente de Cantos

Un solitario gol de Diego poco antes de llegarse a la hora de partido dio tres puntos de oro al Fuente de Cantos, que, a ... falta de dos jornadas, asegura virtualmente la permanencia. El equipo local, que no ganaba en casa desde enero, y acumulaba seis encuentros sin vencer, alivió su situación a costa de un Miajadas que acabó con diez jugadores y se complica la salvación tras sumar un único punto de 18.

Se vio una primera parte disputada en el Francisco de Zurbarán, en la que la escuadra fuentecanteña le puso más ímpetu y las pocas ocasiones fueron locales, ya que los visitantes, quitando el susto del primer minuto, cuando en un fallo defensivo local Pito pudo haber marcado el 0-1, apenas inquietaron la meta de Juan Ramos. Primer acto con muchas precauciones.

La segunda parte comenzó con una nueva presencia del Miajadas en zona de peligro, aunque el tiro flojo de Antoñito no inquietó a Juan Ramos. Más clara fue la ocasión, en el 54, del recién ingresado Jesús Búrdalo, quien, de cabeza, estuvo cerca de poner el 0-1. Del posible tanto visitante se pasó al local. Avisó primero el Fuente de Cantos por medio de Adri Castillo y en el 57, en un saque de banda de Mario Luis se gestó el único gol. Kolie controló en el área y Diego conectó un disparo muy ajustado Rocha no consiguió despejar. Con la confianza del 1-0, y un jugador más tras la expulsión de Jesús Ángel, el cuadro local buscó la sentencia. Pudo concretarla Adri Castillo, tras un pase de la muerte de Jean Pereira, pero el marcador no se movió.