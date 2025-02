La UPP tendrá que devolver más de 50.000 euros

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Viernes, 17 de junio 2022, 08:00 Comenta Compartir

Todo se remonta a hace tres años, cuando la UP Plasencia estuvo a punto de desaparecer por no hacer frente a las deudas con AFE. Casi in extremis, apareció un 'mecenas' que puso sobre la mesa los 54.000 euros necesarios para mantener la supervivencia del club. Llegó a través de un mediador, Ángel Martín Riolobos, con la condición de imponer un staff técnico y una plantilla diseñada a su antojo. Afrontó las mensualidades unas semanas y luego desapareció.

Pero entonces apareció el inversor original (Geron Servicios Asistenciales) para reclamar esos 54.000 euros, menos 5.000 que resarció Riolobos en su día. Mientras el Plasencia insistía en que ese dinero debía ser reclamado a Riolobos, Geron aseguraba que era un préstamo directo al club. La discrepancia se ha tenido que solventar en el juzgado.

La sentencia llegó hace dos días y no es favorable al Plasencia, que tendrá que devolver 49.939,61 al denunciante y hacer frente a costas e intereses.

La UPP estudiará si recurre a la apelación, pero aseguró que el presupuesto para la 2022/2023, fijado en 185.000 euros (5.000 superior al del año anterior) no va a variar. «Estoy disgustado, pero tranquilo. Ahora habrá que esforzarse más para generar más recursos», decía el presidente José Antonio Quijada.