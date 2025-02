«Estaba deseando volver al Badajoz»

J. P. Badajoz Miércoles, 30 de octubre 2024, 20:50 Comenta Compartir

Se lesionó a finales de octubre de 2023 con el Montijo y justo un año después, Sergio Tienza volvió a disfrutar de la cara alegre del fútbol. El portero blanquinegro reaparecía con una actuación clave en la primera victoria visitante del Badajoz en Villafranca.

No ha sido un camino fácil en estos doce meses de calvario y lo que menos esperaba es que tras romperse por segunda vez la misma rodilla regresara a la casa blanquinegra donde dio sus primeros pasos. Como en aquella primera vez que truncó su progesión en el Betis Deportivo, el Badajoz le sirvió de terapia para reencontrarse y reivindicarse.

Sergio Tienza Valverde (Talavera la Real, 1996) procede de una estirpe de porteros que recoge el testigo de su padre y sus dos hermanos y que pone en práctica no solo los domingos, sino también con la escuela de tecnificación que lleva su nombre en su localidad natal.

–Un año después de la lesión por fin vuelve a disfrutar del fútbol.

–Ha sido un proceso largo. Ya en pretemporada pude disputar algunos 'minutillos' en amistosos, pero a nivel de sensaciones en competición oficial fue el primer partido y ese cosquilleo en el estómago es diferente.

–¿Cuáles fueron esas sensaciones? ¿Cómo se encontró?

–Fueron buenas desde el primer momento. También tuve suerte que las priemras acciones salieron bien, eso me hizo ganar confianza y después el parido salió rodado. Sufrimos bastante en la segunda parte porque ellos nos apretaron, pero las sensaciones tanto mías como del grupo fueron muy buenas.

–¿En qué momento supo que sería titular?

–En la charla que da el míster antes del partido al dar la alineación y es ahí cuando me entero. Me lo tomé con naturalidad.

–Después del partido su compañero Alonso fue el primero en felicitarle, es importante recibir esas palabras de apoyo y dice mucho de su buena relación.

–Antes del partido cuando da la alineación, también me deseó suerte y me dijo que tranquilo. Somos una familia y juegue quien juegue lo importantes es que sume para el equipo.

–¿Cómo ha sido el proceso de recuperación?

–Han sido ocho o nueve meses desde que me operan. Ha sido duro, largo, pero ha ido todo evolucionando de una manera correcta. No nos hemos querido precipitar en pretemporada, hemos ido de manera gradual, entrando con el equipo en los entrenamientos y luego con algunos 'minutillos' en los amistosos y desde que empezó la liga entrenando a buen nivel con el equipo y esperando la oportunidad que hasta la jornada ocho no se ha dado.

–¿Se imaginaba hace un año cuando se lesionó que volvería a ponerse los guantes defendiendo la portería del Badajoz?

–La verdad es que no. El verano anterior antes de lesionarme sí que hubo la posibilidad de venir aquí, pero no se dio la oportunidad en Segunda B. Cuando estás lesionado no esperas que te llame un club como el Badajoz y para mí fue una sorpresa.

–¿Cómo fue esa llamada?

–Me llamó Juanma, el entrenador de porteros, me dijo que había la posibilidad de venir porque se había caído la opción de Olmedo y la negociación fue rápida porque yo estaba deseando volver al Badajoz.

–Su actuación resultó decisiva para lograr esa primera victoria fuera de casa, ¿ha vuelto Sergio Tienza para quedarse en el once?

–He vuelto sobre todo para ayudar al equipo a conseguir puntos. Sé que habrá épocas que le tocará jugar a Alonso porque esto es muy largo y tanto física como estado de forma habrá altibajos, es normal, el error forma parte del proceso. El nivel que tengo lo voy a aseguir mejorando porque para eso trabajamos semanalmente.

–Además ahora se da la coincidencia que vienen dos partidos muy especiales por su pasado en el otro Extremadura y Montijo.

–Son dos partidos que me hacen ilusión especialmente por el pasado que he tenido tanto en el Exremadura, aunque era el antiguo, como en el Montijo. Con muchas ganas de afrontarlos, sobre todo este primero del Extremadura que es el que más estamos enfocados y queremos sacar los tres puntos.

–Y con ganas de tener su puesta de largo en el Nuevo Vivero.

–Sí, con muchas ganas. Hace tiempo que no juego aquí, he venido alguna vez en pretemporada y liga, pero hace tiempo que no juego en el Nuevo Vivero y quiero también sentir ese cariño de la afición si puedo jugar otra vez este finde.

–Un partido para posicionarse y marcar las candidaturas al ascenso de los dos equipos.

–Sabemos que una victoria nos reforzaría mucho en ese primer puesto. Pero si no se da esa victoria dependiendo de los otros resultados podríamos incluso seguir primeros, pero queremos los tres puntos y meterle seis al Extremadura, decir que aquí estamos nosotros y que queremos ser campeones.

–El club tiene claro que el objetivo es el ascenso, ¿el vestuario está igual de convencido?

–Desde el primer día el objetivo es el ascenso y si puede ser por la vía de quedar campeón mucho mejor. En un playoff puede pasar cualquier cosa y aquí lo importante es quedar campeón y ascender directo.

–Procede de una familia de tradición de porteros, ¿cómo se viven los partidos en su casa?

–Mi padre y mi madre con mucha tensión. Ellos sufren mucho porque saben lo delicada que es la posición de portero. Siempre estamos expuestos al fallo y enseguida todo se viene un poco encima. Entre los hermanos nos ayudamos mucho, nos intentamos dar consejos tanto ellos a mí como yo a ellos para mejorar en nuestro desempeño. Mamamos fútbol y vivimos fútbol 24/7.