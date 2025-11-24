Las derrotas de Jaraíz y Don Benito abren el abanico

El parón para disputar la selección extremeña la primera fase de la Copa de las Regiones UEFA el próximo fin de semana en Zaragoza vendrá ... bien a algunos equipos y no tan bien a otros. Ese obligado descanso en el grupo 14 de Tercera para que Extremadura se enfrente a la vigente campeona del torneo, Aragón (viernes 28), y a Canarias (sábado 29), hará que todos los equipos preparen mejor o replanteen sus objetivos tomando aire y tiempo.

La duodécima fecha de liga trajo las derrotas del líder Jaraíz (26 puntos) y de su inmediato perseguidor, el Don Benito (24), a manos de quienes justamente están por detrás de ellos: el Azuaga y el Montijo (ambos con 22), que ganaron con justicia los encuentros para acercarse a ellos. Los dos primeros clasificados rompieron así sus grandes rachas de 8 y 10 jornadas de imbatibilidad respectivamente. Cierra el quinteto de cabeza el ya menos sorprendente Cabeza del Buey (21), que acumula 10 partidos sin perder.

Por lo que respecta al trío de descenso, todo sigue igual, igualados a 6 puntos, porque los tres empataron, dos de ellos entre sí: Calamonte, Montehermoso y Pueblonuevo.

En la jornada se marcaron en total 20 tantos, apenas una media de un gol escaso por equipo. Sólo se lanzó, fallándose, un penalti y también hubo una sola expulsión.

Los perseguidores aprietan

El líder Jaraíz cosechó su primera derrota fuera de casa. En su sexto desplazamiento le llegó la pérdida, en campo del renacido Montijo (1-0), que se hace fuerte en la zona noble con su tercer triunfo seguido gracias al tempranero gol de Caio. El Don Benito también sucumbió en terreno de un aspirante a todo, el Azuaga (2-1). Los azuagueños se adelantaron con los tantos de Vera y Antonio Márquez, y en el tramo final los dombenitenses pusieron emoción con el gol en propia puerta de Zakaria.

El Cabeza del Buey regresa a los puestos de playoff merced a su victoria frente al Llerenense (1-2). Primero marcó el local Raúl Guerrero antes del descanso, pero remontaron en la segunda mitad Gamboa y Jhoan, el último en el largo descuento. Los de Llerena no acaban de despegarse del peligro.

El Puebla arrancó un valioso punto de Navalmoral ante el Moralo (1-1). Coronado fue el primero en marcar y después lo hizo el local Omar. Los poblanchinos se quedan a un punto del playoff y los moralos a 4.

El Villanovense ahonda en su mala racha, 2 puntos de 15 posibles, cediendo en casa del Badajoz (1-0). El estreno de Miguel Ángel Ávila en el banquillo blanquinegro dio sus frutos y bastó el tanto de Borja Domingo.

El Villafranca, por su parte, volvió a vencer 3 jornadas después. Se deshizo del Gévora (2-0) con las dianas de Andrada y Dani para seguir vivo. Los gevorenses enlazan 5 choques sin ganar.

El Santa Amalia repartió los puntos con el Jerez (2-2). Los locales no conocen aún la derrota en casa y los visitantes continúan sin celebrar una victoria fuera. Antonio Vega y Jhojan anotaron para los amalienses, y Juanfri y Juan Roldán, este con el tiempo cumplido, para los jerezanos.

El Diocesano prolonga su mala dinámica hasta los 6 encuentros sin ganar concediendo el empate en su campo con el Calamonte (1-1). Koke adelantó a los colegiales y finalmente Raúl Martín firmó la igualada. El calamonteño Kelvin fue expulsado ya con el 1-1 en el marcador.

Por último, el Montehermoso sumó su primer punto de la temporada como visitante en el feudo del Pueblonuevo (1-1). Álex Labrador marcó para los montehermoseños, después Iván Vázquez falló una pena máxima para los de casa y en el descuento su compañero Iván Sández logró el empate.