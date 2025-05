La demora de la RFEF irrita a la afición del Badajoz

Las redes sociales de la masa social blanquinegra echan humo. Son muchos los aficionados que llevan días deslizando frenéticamente el dedo sobre sus pantallas refrescando ... sus aplicaciones a la espera de una 'fumata blanca' que no fructifica, lo cual ha generado una indignación generalizada.

Todo indicaba que a principios de esta semana los cauces de comunicación de la Federación Española de Fútbol publicarían una circular para notificar en qué manos recaía la codiciada vacante dejada por el Ursaria en Segunda RFEF motivada por las deudas del conjunto madrileño. Han pasado los días y la resolución se torna cada vez más incierta y enmarañada por una serie de alegaciones de algunos de los implicados. Dichas reclamaciones se amparan en la interferencia que supone, según el reglamento, que el conjunto pacense, con mejores méritos deportivos que los demás aspirantes, se encuentre en concurso de acreedores. Desde la propiedad se apresuraron a precisar que el club se halla fuera de ese proceso, puesto que el pasado mes de noviembre se aprobó en el Registro Mercantil el convenio.

Sin embargo, el suspense prosigue entre los pujantes que han depositado los 208.541 euros que establecía el ente federativo como tasa para tener derecho a ocupar la plaza.

Han transcurrido más de dos semanas desde que el Ursaria recibió la notificación de su descenso administrativo, cuatro días después se hacía pública la circular con los requisitos que debían cumplir los interesados y el 12 de julio venció el plazo para depositar la cantidad estipulada. Desde entonces, incertidumbre, rumores y mutismo absoluto desde la RFEF.

Durante la tarde de el viernes empezaron a circular en X varias publicaciones en las que presuntamente el Móstoles se congratulaba al ser informado de que la RFEF les había confirmado que les habían concedido la plaza. Ese mensaje corrió como la pólvora aunque en el perfil del club no había reastro. La entidad madrileña publicó instantes después un mensaje desmintiéndolo ante el aluvión de exhortaciones al respecto. "Debido a las informaciones que están circulando por redes sociales, comunicamos que el CD Móstoles no va a hacer ningún tipo de comunicado sobre la plaza vacante en Segunda RFEF hasta que la Real Federación Española de Fútbol no se pronuncie al respecto", encabezaba y proseguía diciendo que "la información que está circulando por redes sociales en la tarde de hoy no ha sido publicada por nosotros en ningún momento. Lamentamos que existan personas que se dedican a realizar este tipo actividades".

Fuentes de la entidad pacense reconocen que no han recibido ninguna notificación oficial, pero que la información que les llega es que aunque se aseguró que este jueves y viernes se desbloquearía la situación y se conocería la decisión del Juez Único de Competición, la demora se ampliará hasta el lunes. Otro fin de semana de agonía para la hinchada blanquinegra.

El Badajoz, que el pasado verano ya se vio obligado a paralizar durante varias semanas su planificación a la espera de la concesión de una cautelar del juzgado que le permitiera competir en Segunda RFEF, está inmerso en un nuevo 'impasse'. La situación se torna aún más sangrante teniendo en cuenta que está previsto que este martes se sorteen los calendarios de los distintos grupos de Primera y Segunda RFEF. El conjunto extremeño, como otros de los que se postulan para la plaza libre en la cuarta categoría, ha formalizado su inscripción en Tercera RFEF.

El Dón Álvaro, también a la espera

Otro daño colateral de esta coyuntura atípica y con tinte surrealistas la sufre el Don Álvaro, que descendió el pasado curso a Primera Extremeña y si un equipo de la región ocupaba la vacante en Segunda RFEF era repescado para competir en Tercera RFEF. La directiva de la entidad blanquiazul ha decidido paralizar su campaña de abonos hasta que se resuelva y se sepa en qué categoría participará.

"Debido a la situación actual, al no tener aún conocimiento de la categoría en la que jugaremos esta temporada, la campaña de abonos se aplaza hasta nuevo aviso. Sea en la categoría que sea, sabemos que nuestros socios nunca fallan", se puede leer en su perfil de X.