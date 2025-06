David González: «Sabemos lo que nos vamos a encontrar allí»

El Badajoz se prepara para el asalto al Fernando Robina. Llerena marca la penúltima parada en la hoja de ruta blanquinegra hacia el ascenso. El ... equipo de David González golpeó primero en el Nuevo Vivero y cobra una ligera ventaja en la eliminatoria. «Ahora se ha dado la vuelta porque el empate nos vale a nosotros», valoraba David González nada más concluir la ida con 1-0 a favor del Badajoz.

Al contrario que en Azuaga, donde los pacenses tenían que vencer como única salida para seguir soñando con el ascenso, en esta final extremeña sacar una victoria ya no es una obligación. Ahora esa presión recae en el Llerenense. Pero no será todo tan sencillo porque al conjunto de Juan García le vale con ganar, ya que al quedar mejor clasificado en la liga regular que el cuadro blanquinegro pasaría de ronda sin llegar a la tanda de penaltis en el caso de empate final en el global del duelo. «Venimos de ser quintos y tener muchas obligaciones para seguir pasando de ronda todos los fines de semana», asumía el técnico navarro.

A pesar de tomar ventaja en el marcador, la eliminatoria sigue muy abierta. El gol de Jorge Barba pone al cuadro pacense por delante en una eliminatoria que el entrenador tudelano ya vaticinaba como muy igualada. El Badajoz no se fía y trabaja poniendo todos los sentidos en la vuelta, consciente de las trampas que encierra el Fernando Robina. «Sabemos lo que nos vamos a encontrar allí y la dificultad de la vuelta», remarcaba David González. Al equipo blanquinegro le espera una emboscada en un campo de césped artificial, de reducidas dimensiones, con la grada muy encima y que se le da especialmente mal. «Vamos a un campo complicado, ellos son un buen rival, con un buen entrenador, el arbitraje a ver como está que hoy ha estado espectacularmente bien... Todo ese contexto que nosotros no manejamos, pero que van a formar parte del próximo partido», avisaba el preparador blanquinegro.

Pero el panorama ya no pinta tan gris como antes del arranque del playoff. El Badajoz le ha dado la vuelta a la ruleta y llega al partido decisivo con una ficha ganadora. «Seguimos con la dinámica positiva de conseguir un buen resultado. De las sensaciones, más allá que por momentos ellos nos hayan dominado y nosotros también a ellos, pues no son amargas, son positivas». El vestuario pacense se ha enganchado al playoff justo a tiempo, impulsado por una hinchada entusiasta que agotó las 500 entradas y las plazas de los tres autobuses gratuitos nada más abrirse el lunes las oficinas del Nuevo Vivero. «Vamos a hacer lo imposible por tratar de darle otra alegría a nuestra afición, que está igual de ilusionada y convencida que lo estamos nosotros desde dentro», exponía David González. Y ya no quiere dejar escapar esta segunda oportunidad para ir decidido a por todas a por el ascenso. «El equipo está convencido, lucha, los cambios aportan y en general pese a que es un resultado ajustado es positivo para nosotros», apuntó el técnico.

La plantilla ha cambiado el chip para ponerse en modo playoff. Ahora se muestra más sólido y fiable y parece haber dejado atrás esas dudas que ha arrastrado durante toda la temporada. David González resaltaba el carácter competitivo de sus jugadores a la hora de afrontar este tramo decisivo del curso. «Es la convicción, más allá del sufrimiento que vamos a tener, el cambio de mentalidad ganadora, pero con mucha humildad y respeto, están trabajando como auténticos jabatos para conseguir un buen resultado». En ese sentido, advertía del exceso de euforia en aquellos de la grada que esperaban resolver la eliminatoria con un resultado como en el campeonato regular. «¡Que coño 3-0! Estamos faltando al respeto a todos los rivales como si fuéramos el Madrid y estamos en Tercera. Cuando empecemos a pensar de una manera diferente nos va a ir a todos mejor».

David González se queda con la entrega de una afición incansable y que vuelve a creer. «Lo único que puedo decir es gracias a toda la gente que nos ha venido a apoyar y aplaudiendo durante 90 minutos, dándole aliento a unos jugadores que estaban fundidos para tratar de sacar un resultado positivo».

Algunos jugadores acabaron el partido con molestias, pero el técnico del Badajoz quiso dar un mensaje de tranquilidad a su afición y confía en el buen momento del equipo. «Todos están muy bien, fundidos por el cansancio de toda la temporada y de la acumulación de minutos que tienen, pero todos están perfectas condiciones para poder afrontar la vuelta».