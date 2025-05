David González, sin un once de cabecera en el Badajoz

M. Gª Garrido Badajoz Viernes, 23 de mayo 2025, 22:05 Comenta Compartir

Llega la víspera de un choque del Badajoz y fantasear con un posible once de David González se ha convertido en una especie de quiniela en la que siempre existen variantes y en la que hacer pleno es casi una quimera. Recitar de carrerilla una alineación del conjunto blanquinegro se ha tornado en una misión imposible. «No hemos hecho la misma alineación en los siete partidos que hemos tenido». Así lo confirmaba el propio entrenador blanquinegro, que no quiso despejar incógnitas respecto a este domingo (18.45 horas) en el Municipal de Azuaga, en la vuelta de la primera ronda del playoff de ascenso a Segunda RFEF.

Para esa cita tiene a todos disponibles, excepto a Jorge Pérez, que se pierde lo que resta de curso, y Ginés González tras su expulsión en la ida. Sí se refirió a la ausencia en la última convocatoria de David Grande, con el que no cuenta, «no he conseguido sacar el rendimiento de un jugador como el que todos hemos podido ver y en este tramo de temporada, donde hay mucha escasez de oportunidades, lamentablemente no puedo».

En este periodo han sido siete las listas distintas de elegidos que ha proporcionado el técnico tudelano desde su llegada, debutando el pasado 6 de abril en el Nuevo Vivero frente al Calamonte con victoria por 3-0. A partir de ese momento, las permutas han sido constantes. Sin ir más lejos, se cayeron en la siguiente jornada frente al Pueblonuevo Lobato, Bermu (que además fue suplente ante el Calamonte y el Santa Amalia) y Jorge Barba por sanción, así como Álex Herrera por lesión.

La zaga ha sido una de las zonas en las que más modificaciones se han registrado movimientos de piezas. La baja del canterano en el lateral zurdo ha sido uno de los desencadenantes, lo que propició que coincidieran David Calles y Adán Gurdiel en las alas, hasta que el defensor leonés se resintió de molestias en la rodilla, lo cual dio la alternativa a Jorge Pérez, titular ante el Trujillo para cubrir la vacante en el carril zurdo, posición que también ocupó ante el Castuera Dani Cordero. La baja de Jesús Sánchez también trastocó los planes en la retaguardia, sobre todo a la hora de incluir en su dibujo tres centrales.

Las molestias de Gus Quezada ha sido el principal quebradero de cabeza para el preparador navarro, con pocos recursos en la medular para suplir las prestaciones de un futbolista vertebral muy mermado en este tramo. La inesperada participación de Jairo Bas formando ataque con Álex Alegría ante el Castuera dio otro giro al once de David González tras la expulsión de Borja Domingo en Jerez.

Ni siquiera la portería ha estado exenta de revoluciones, ya que Álex Quesada parecía asentado bajo palos, pero en el último choque liguero y el primero del playoff ha custodiado la meta Sergio Tienza después de superar sus problemas físicos.