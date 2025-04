David González se estrena con el playoff a tiro

J. P. Badajoz Sábado, 5 de abril 2025, 17:47 | Actualizado 17:54h. Comenta Compartir

El Badajoz se reinicia para sus seis finales hacia el playoff de ascenso. David González pone en marcha su particular cuenta atrás con el objetivo de recuperar para el equipo blanquinegro su hábitat natural del que salió hace dos jornadas. Y puede conseguirlo al primer intento, ya que una victoria ante el Calamonte devolvería al Badajoz a la quinta plaza. El duelo directo entre el Diocesano-Llerenense ofrece esta posibilidad a los pacenses que de ganar recuperarían su posición de privilegio.

David González busca el debut soñado. Ganar y directo a puestos de playoff. A la primera oportunidad como carta de presentación, que de cumplirse ese dicho de 'a entrenador nuevo, victoria segura' sería un hecho. Pase lo que pase en Cáceres, ya que le tiene ganado el golaverage al Llerenense (en caso de que pierda con los colegiales y le iguale a 53 puntos) y mejor diferencia de goles con el Diocesano (en caso de empate y queden también con 53 puntos).

El equipo blanquinegro emprende su nuevo destino con seis paradas en su hoja de ruta y un cambio de timón para afinar su GPS en busca de no perderse más veces por el camino. El nuevo técnico del Badajoz asume el reto consciente de la exigencia que requiere el club y espera el Nuevo Vivero. «Les he visto con muchas ganas de revertir la situación», comentaba sobre sus primeras impresiones de los jugadores en estos días al frente del equipo. El tiempo corre contra y David González está obligado a dar con la tecla ya esta misma jornada ante el Calamonte. «Queremos reducir los tiempos de trabajo todo lo máximo posible, pero lo están asimilando muy bien y queremos plasmarlo el domingo con el rival», sostiene a la vez que admite que el proceso requiere de sacar lo mejor de cada uno. «De la noche a la mañana no lo vamos a cambiar, pero les veo que quieren afrontar el partido con la muchísima ilusión y con las ganas de hacer las cosas lo mejor posible para sacar los tres puntos que para nosotros son importantísimos». Una victoria vital tanto para su objetivo de reengancharse al playoff y volver a conectar con la grada. «Tener esa reconciliación con todo el mundo para que la gente nos apoye porque sin lugar a dudas si lo conseguimos va a ser gracias a la gente que venga a apoyarnos». En ese punto pone el foco en el respaldo sin fisuras de la afición para que esa transición sea más favorable y los jugadores se liberen de esa presión que les agarrota. «Si los chicos se sienten en el campo poderosos y que las cosas están siendo más favorables para que se sientan más cómodos conseguiremos que el cambio se haga visible a corto plazo».

Sergio Tienza es la única baja por lesión, además de la de Montori, cuya situación se analizará en los próximos días para tomar una decisión definitiva. El preparador navarro avisa que nadie espere ver una revolución en el once y avanza que dará continuidad al dibujo clásico con dos referencias arriba que se venía viendo en el Nuevo Vivero. «El esquema como tal no va a variar. Lo que se va a ver distará muy poco de lo que se estaba utilizando. Las diferencias van a existir en el campo porque lo que planteamos es que se muestren las virtudes de cada jugador», avanzaba. David González trata de cambiar la mentalidad a una plantilla a la que quiere hacer ver todo el potencial que tiene guardado y no termina de explotarlo. «Los jugadores están deseosos de poder mostrarse», apunta.

BADAJOZ-CALAMONTE CD BADAJOZ Álex Quesada; Gurdiel, Jesús Sánchez, Javi Lobato, Álex Herrera; Bermúdez, Fran Miranda, Gustavo Quezada, Santi Luque; Álex Alegría y Borja Domingo.

CD CALAMONTE Kengo; Juanan, Elena, Berna, Michu, Pity, Víctor Molina, Mario Hormigo, Rume, Matheus y Ginaid.

ÁRBITRO Cordón Valladares.

ESTADIO Y HORA Nuevo Vivero, 12.00 horas.

Temas

Fútbol