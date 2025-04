Cristo y Luismi acercan un poco más el cielo

PACO DÍAZ LLERENA. Miércoles, 11 de mayo 2022, 07:22 Comenta Compartir

Si hay dos nombres propios en la final del playoff territorial de ascenso a Segunda RFEF son Luismi Álvarez y Cristo Medina. El 'ratón de Pueblonuevo' anotó el único tanto que permitió al Llerenense vencer al Moralo y pasar a la final interterritorial de ascenso a Segunda RFEF. Profundamente emocionado, el jugador extremeño cayó al suelo en lágrimas en cuanto el árbitro decretó el final del encuentro, mientras que muchos compañeros y miembros del club se aproximaban al atacante para abrazarlo.

«He vivido muchísimas situaciones como esta, pero esta la voy a guardar en mi corazón por una sencilla razón: hemos pasado un año horrible. Se han reído de nosotros, nos han criticado en todos los campos, nos han llamado viejos, decían que estábamos acabados, que habíamos venido aquí a retirarnos...», expresaba el futbolista pueblonuvense, que justificaba así su emoción al término del choque. Además, Medina destacaba el «orgullo» que sentía por «haber marcado hoy, en un día tan especial». «Creo que lo que yo he vivido con esta afición, quitando a lo mejor Mérida y Unionistas, no lo he visto nunca. Afición, presidente, directiva, cuerpo técnico... todos se lo merecen», declaraba el de Pueblonuevo.

El futbolista también aprovechó para acordarse del anterior cuerpo técnico que comenzó el curso. «Marco (Ortega), Tete y Anita empezaron la temporada, hicieron este equipo y también son parte de esto. Al final, en el fútbol los entrenadores son los primeros que se van, pero también hay que acordarse de ellos», señalaba.

Con respecto a esa última final para lograr el ascenso, Cristo invita a disfrutar el momento, sin perder de vista el próximo partido. «Lo vamos a celebrar porque lo hemos pasado muy mal. Luego, en dos semanas, vamos a ir a muerte y, si no ascendemos, nos vamos a cabrear y lo vamos a pasar mal, pero, como dice mi padre, 'lo que puedas vivir hoy, vívelo, porque mañana no sabemos'».

Luismi recondujo el rumbo

Luismi llegaba en diciembre al Llerenense con un equipo más cerca del descenso que del playoff de ascenso. Ahora, a solo un partido del ascenso a Segunda RFEF tras vencer al Moralo en la final del playoff regional, el placentino, visiblemente emocionado por el logro conseguido, se reafirmaba en su apuesta por el Llerenense. «Si llego a creer que esto no se podía hacer, nosotros no venimos. No cogemos cualquier cosa, venimos a los sitios después de haberlo estudiado mucho y unas veces sale y otras no. Qué casualidad que esta vez ha salido», indicaba el técnico.

Luismi fue expulsado en la segunda parte después de que el Llerenense reclamara distintos errores arbitrales en contra. «Ha habido fallos muy graves para el devenir del encuentro, como la segunda amarilla muy clara a un jugador del Moralo. Luego también protesto que creo que sale Chema Chávez de su campo y nos pitan fuera de juego cuando se quedaba delante del portero. Con la tensión muchas veces se nos va el tono. ¿Me han expulsado? Son cosas del fútbol. Yo fallo como entrenador y los árbitros fallan, pero también aciertan muchas veces», sentenciaba el entrenador del Llerenense. Tras la celebración de una hazaña histórica para el club, el preparador señala que les toca «recuperar e intentar ascender». «Tenemos que solventar las cosas que hemos hecho mal, que han sido pocas, y mejorar las que hemos hecho bien».

Por su parte, Jorge Mendoza, director deportivo del Llerenense, compartía su alegría por lo logrado sobre el césped del Francisco de la Hera. Mendoza llegó en diciembre y fue la persona que comenzó la transición del Llerenense, proponiendo a Luismi como entrenador. «El equipo no estaba en el lugar que le pertenecía por los jugadores y por lo que estaba peleando el presidente. Pensaba que tenía que buscar un entrenador que creyese y que los jugadores creyesen en él. Parece que ha salido bien», manifestaba con satisfacción el también exfutbolista.