El Coria quiere volver a sumar de a tres

Si no es el que mejor, sí que el Coria es uno de los equipos que más y mejor compite en la Segunda RFEF. No hay partido en el que deje de dar la cara, desde el minuto 1 hasta el tiempo de añadido. Sin embargo, haber sumado tres empates en los últimos cuatro partidos, por mucho que lleve sin perder desde la segunda jornada, acaba castigando sus opciones de seguir de cerca a equipos como el Melilla o el Cacereño. Sin embargo, a pesar de todo ello, el Coria es quinto y sigue en puestos de playoff de ascenso.

Que siga una semana más en esa zona de privilegio dependerá mucho de lo que sea capaz de hacer en un campo del Cerdanyola, equipo que llegó a la Segunda RFEF casi de carambola, pero que está yendo de menos a más a medida que avanza la temporada. Y a pesar de que solo ha sumado un triunfo de los cuatro que ha disputado en su terreno de juego, el Coria no se fía de su desplazamiento hasta el Vallés Occidental.

«Nos tenemos que adaptar a un campo de césped artificial que no es muy grande y a la intensidad que meten a los partidos. Si no lo hacemos, lo vamos a pasar muy mal. Hay que estar concentrados en cada balón parado, en cada saque de banda, en cada centro lateral y en cada transición, porque el balón va de un área a otra en dos segundos», avisaba Alberto Urquía antes de partir a tierras barcelonesas.

Para el entrenador del Coria, el Cerdanyola no tiene secretos. Insiste que, a pesar de llegar a la Segunda RFEF a última hora, sus futbolistas no tienen nada que envidiar a los del resto de la liga: «Tiene jugadores que técnicamente son bastante buenos, que son jugadores de esta categoría, no de Tercera. Y quizás, su campo no les beneficia, porque lo hacen bien con balón. En campos de césped amplios, darían bastante que hablar».

Alberto Urquía repetirá la convocatoria de la semana pasada ante el Montijo, ya que Mahillo y Adri Mercadal siguen lesionados e Iván Simón será intervenido el lunes. Además, Alejandro arrastra molestias físicas.

El entrenador del Cerdanyola, Oliver Ballabriga, también tiene elogios para el Coria: «Es muy buen equipo con jugadores con mucho talento a balón parado y luego propone un juego muy asociativo, intentantdo sacar el balón con un toque de manera rápida. Además tiene jugadores como el delantero que lleva cinco goles que nos pondrá las cosas difíciles. Ellos vienen de dos empates seguidos y necesitan ganar para hacer los empates buenos, pero somos conscientes que en casa tenemos que intentar que no se escapen puntos y que ganando sumariamos la tercera victoria consecutiva».