«El Coria tiene un grupo para aspirar a luchar por el playoff»

El de Álvaro Traver fue uno de los grandes fichajes del mercado de invierno del fútbol extremeño. Sobraban presentaciones para un futbolista con más de 200 partidos en categorías profesionales, casi 40 en Segunda A en las filas del Sporting de Gijón. Y lo mejor de todo es que en Coria cayó de pie, con una asistencia y un gol en poco más de 120 minutos. Lo peor, la lesión que sufrió en el último partido ante el Cacereño que le impedirá estar el domingo ante el Villanovense y que le hará ser baja algunas semanas.

–¿Qué pasó?

–En el minuto 10 o 12 me trabaron, me desequilibré y noté una elongación de la pierna derecha. Traté de seguir y casi a continuación llegó mi gol, pero volví a dar dos o tres carreras y sentí verdaderamente la lesión. Es el isquio que ya me lesioné en noviembre, aunque en una zona diferente. Las sensaciones son las mismas, con mucho hematoma, y entonces estuve parado tres semanas,

–Vaya faena, porque las sensaciones estaban siendo muy buenas.

–Había empezado muy bien, con una asistencia ante el San Roque, sintiéndome a gusto en Córdoba y un gol ante el Cacereño. Ahora a recuperarme pronto y a recuperarme bien para que no haya riesgo de recaída.

–Y también volver fuerte mentalmente para no tener miedo...

–Eso no me preocupa. Quizás, si hubiera tenido miedo, no me hubiera lesionado, porque estaría más pendiente de mi cuerpo que de hacer las cosas bien.

–Toda ayuda es poca para buscar el playoff.

–Lo primero es sellar la permanencia y luego luchar por el playoff. Creo que hay un grupo para aspirar a ello. Por hablar del último partido, no tenemos nada que envidiar al Cacereño. Creo que el 1-3 fue anecdótico, ya que merecimos mucho más. Y ante el Córdoba, creo que hemos sido uno de los pocos equipos que le quitó el balón.

–¿La adaptación a Coria ha sido buena?

–Y muy rápida. Es una ciudad pequeña y tranquila, pero acogedora. Tenía varias ofertas, valoré todas las cuestiones y me decidí por la de Coria. También influyó que hubiera fichado Isma Cerro (coincidieron en el Sporting).