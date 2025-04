El Coria echa pimienta a la liga en Don Benito

La pelea en el grupo extremeño de Tercera entre el Don Benito y su inmediato perseguidor, el Coria, se presenta intensa después de que ... los caurienses vencieran 0-1 para situarse a 2 puntos de distancia. Hace 15 días la ventaja calabazona era de 8.

El gol de Gonzalo vale oro para los de Miguel Ángel Ávila, que continúan sin conocer la derrota tras las 14 jornadas disputadas. «Es momento de reconocer nuestro mérito. El equipo entendió perfectamente lo que tocaba hacer. A nivel psicológico es muy importante estar ahora a 2 puntos porque nos vemos con capacidad de competir al Don Benito de tú a tú», dice el míster victorioso. El derrotado, Juan Marrero, lo tiene claro: «igual que cuando estábamos a 8 puntos esto no iba a ser un paseo, ahora que seguimos siendo líderes a 2, no quiere decir que vayamos a bajar de ahí porque sí. Me quedo con el esfuerzo, el alma, que demostró mi equipo. Este es el camino».

A 6 puntos del Coria se afianza el Azuaga tras ganar al Valverdeño (2-0) con los tantos de Álvaro Garrido y Chepe. El Olivenza firmó su quinto triunfo seguido superando al Pueblonuevo (2-1) para ser cuarto a un punto. Marcaron los locales Chiscano y Juanito Monroy, y el visitante Manu Soltero.

Triple empate

Después, otro punto por debajo, triple empate entre el Villafranca, Moralo y Arroyo. Los amarillos igualaron en casa con el colista Don Álvaro (1-1), desperdiciando Javi Pérez un penalti. Pelu adelantó a los alvarenses y Matheus igualó. Los de Navalmoral vencieron al Montehermoso (1-0) con un penalti transformado por Javi Parada. El Arroyo salvó un punto en su campo ante el Jerez (2-2), que sufrió la expulsión de Galván. Paco Cantal y Chema Chávez marcaron para los templarios, pero Sergio Flores y Jaime Corchado contrarrestaron la desventaja.

El Trujillo celebró su primera victoria foránea frente al Diocesano (1-2) con los goles de Abel y a pesar de la expulsión de Adri. Rubén Cabeza marcó para los colegiales. El Castuera, gracias a Moussa, derrotó al Jaraíz (1-0).

Por último, Fuente de Cantos y Calamonte sellaron tablas (2-2). Joky y Luis Vergara se apuntaron las dianas locales y Marco Zorita y Fran Márquez las visitantes.