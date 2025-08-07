HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves 7 de agosto en Extremadura?
La plantilla del Jaraíz, durante un entrenamiento de esta pretemporada. Jaraíz CF
Tercera RFEF

Un conflicto por un alquiler, origen de la inclusión del Jaraíz en la lista de la AFE

La entidad verata reclamaba a dos jugadores 1.900 euros por unos desperfectos en un piso cedido por el club, pero al no abonarlo decidieron no pagarles la última nómina

R. H.

Badajoz

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:15

El pasado martes, la AFE publicaba un listado con los equipos que mantenían deudas con sus jugadores. Entre ellos, seguía figurando el Badajoz y ... ahora incluía también al Jaraíz, ambos del grupo extremeño de Tercera RFEF. El club verato ha querido matizar que ese impago correspondía a un litigio que tiene abierto con dos de sus futbolistas de la pasada campaña, Tici y Álvaro Garrido, que se alojaron en un piso de alquiler propiedad del capitán del equipo.

