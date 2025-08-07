Un conflicto por un alquiler, origen de la inclusión del Jaraíz en la lista de la AFE
La entidad verata reclamaba a dos jugadores 1.900 euros por unos desperfectos en un piso cedido por el club, pero al no abonarlo decidieron no pagarles la última nómina
R. H.
Badajoz
Jueves, 7 de agosto 2025, 22:15
El pasado martes, la AFE publicaba un listado con los equipos que mantenían deudas con sus jugadores. Entre ellos, seguía figurando el Badajoz y ... ahora incluía también al Jaraíz, ambos del grupo extremeño de Tercera RFEF. El club verato ha querido matizar que ese impago correspondía a un litigio que tiene abierto con dos de sus futbolistas de la pasada campaña, Tici y Álvaro Garrido, que se alojaron en un piso de alquiler propiedad del capitán del equipo.
Según sostiene el club, los jugadores firmaron un contrato que les obligaba a hacerse cargo de los desperfectos que se ocasionaran, que cifran en 1.900 euros. Al no ser abonados, el Jaraíz decidió no pagarles la última nómina, motivo por el que los futbolistas se pusieron en contacto con la AFE y procedieron a tramitar la denuncia.
El Jaraíz emitió un comunicado en el que adjuntaba una serie de fotos mostrando los daños causados en la propiedad y que achacan a los inquilinos. En ese texto, mostró su indignación contra el sindicato de futbolistas al considerar que han hecho caso omiso a sus reclamaciones al respecto.
En cualquier caso, la entidad extremeña ya está al corriente de pago y la deuda figura como saldada.
El conjunto jaraiceño se encuentra en plena preparación del nuevo curso después de haberse erigido en la revelación de la pasada campaña, clasificándose contra todo pronóstico para la fase de ascenso a Segunda RFEF, cayendo en la primera ronda ante el Azuaga.
Esta mañana, el Jaraíz se midió al CD Guijuelo en un partido amisoso, llevándose el triunfo gracias a un solitario tanto de Taly.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.