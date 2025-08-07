Un conflicto por un alquiler, origen de la inclusión del Jaraíz en la lista de la AFE

El pasado martes, la AFE publicaba un listado con los equipos que mantenían deudas con sus jugadores. Entre ellos, seguía figurando el Badajoz y ... ahora incluía también al Jaraíz, ambos del grupo extremeño de Tercera RFEF. El club verato ha querido matizar que ese impago correspondía a un litigio que tiene abierto con dos de sus futbolistas de la pasada campaña, Tici y Álvaro Garrido, que se alojaron en un piso de alquiler propiedad del capitán del equipo.

Según sostiene el club, los jugadores firmaron un contrato que les obligaba a hacerse cargo de los desperfectos que se ocasionaran, que cifran en 1.900 euros. Al no ser abonados, el Jaraíz decidió no pagarles la última nómina, motivo por el que los futbolistas se pusieron en contacto con la AFE y procedieron a tramitar la denuncia.

El Jaraíz emitió un comunicado en el que adjuntaba una serie de fotos mostrando los daños causados en la propiedad y que achacan a los inquilinos. En ese texto, mostró su indignación contra el sindicato de futbolistas al considerar que han hecho caso omiso a sus reclamaciones al respecto.

En cualquier caso, la entidad extremeña ya está al corriente de pago y la deuda figura como saldada.

El conjunto jaraiceño se encuentra en plena preparación del nuevo curso después de haberse erigido en la revelación de la pasada campaña, clasificándose contra todo pronóstico para la fase de ascenso a Segunda RFEF, cayendo en la primera ronda ante el Azuaga.

Esta mañana, el Jaraíz se midió al CD Guijuelo en un partido amisoso, llevándose el triunfo gracias a un solitario tanto de Taly.