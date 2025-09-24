Se confirma la sanción de -3 puntos al Badajoz

El director general del Badajoz Javier Peña y el presidente del Azuaga David Blanco esperan en el túnel de vestuarios del Nuevo Vivero la decisión del árbitro de suspender el encuentro.

J. P. Badajoz Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:53 | Actualizado 18:02h. Comenta Compartir

El lío con la FIFA le va a salir caro al Badajoz. El Juez Único resolvió este miércoles sobre el recurso presentado por el club blanquinegro y le sanciona con la pérdida del partido ante el Azuaga por 0-3 y 3 puntos menos, además de una multa de 1.500 euros. El Badajoz mantiene su idea de volver a apelar ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El inicio de liga no puede ser más devastador para el Badajoz. Ya era vicecolista sin haber puntuado ni marcado un solo gol a favor. Ahora caerá aún más al fondo con 3 puntos negativos en su casillero. Lo nunca visto en más de cien años de fútbol. Con esta sanción los blanquinegros quedan a 12 puntos del líder Villanovense y a 5 puntos de la permanencia. Todo un golpe a las aspiraciones de un equipo con el ascenso como única vía de supervivencia.

El Badajoz no pudo jugar en la primera jornada ante el Azuaga al no poder inscribir jugadores por un bloqueo de la FIFA. Llegado el día del partido, el árbitro reflejó en el acta que el club pacense solo había presentado la ficha de Jairo Bas, del juvenil. Competición daba un plazo de 3 días al Badajoz para que presentase alegaciones para evitar incurrir en una incomparecencia que este miércoles se confirmaba tras desestimar el Juez Único dicho recurso.

La FIFA había suspendido los derechos federativos del Badajoz por un concepto de compensaciones por formación de jugadores, un procedimiento que se puso en marcha en abril de 2024. El máximo organismo internacional le requiría al club pacense una serie de documentación que desde el Nuevo Vivero le remitieron ya pasado el encuentro no jugado con el Azuaga y una vez validada levantó la prohibición y así pudo disputar el partido en Santa Amalia.