El colista recibe a un Extremadura que está de dulce

El colista recibe a un Extremadura al alza. Los azulgranas están en su momento dulce de la temporada y buscan una nueva victoria que ... le meta presión al líder Jaraíz. Este 2025 del Extremadura está siendo inmaculado en cuanto a resultados, ya que cuentan todos sus partidos por victorias, y ahora mismo vive en un estado de felicidad que le otorga un plus de rendimiento. Además, en su último partido en liga exhibió músculo ante el Jerez y demostró que está preparado para dar el salto al liderato.

Los de Almendralejo quieren aprovechar el choque entre Llerenense y Jaraíz para recortar la distancia con el líder o meter más puntos a sus perseguidores, siempre y cuando consiga sumar tres puntos en Olivenza. Las cinco victorias consecutivas del Extremadura han dejado al equipo de Cisqui a solo tres puntos por detrás del Jaraíz, y ahora el objetivo primordial del club es el ascenso directo a Segunda REFF.

El Extremadura visita el feudo de uno de los equipos que se llevó la victoria del Francisco de la Hera en la primera vuelta. El Olivenza venció en Almendralejo hace unos meses ante un Extremadura que por entonces era otro. Los azulgranas han cambiado mucho en este mercado invernal y sus resultados son inmejorables, y por eso es un equipo distinto al de la primera vuelta.

Debido a la buena situación del equipo, Cisqui no cambiará mucho con respecto a las jornadas anteriores. El entrenador ha encontrado su 'once' tipo y si hay cambios serán mínimos. En el centro del campo Robe Moreno podría entrar al equipo titular. El último fichaje azulgrana en invierno es el único que no se ha hecho con un hueco desde el inicio, pero tarde o temprano irá entrando en el 'once' de Cisqui, aunque la competencia en el centro del campo es altísima.

Por su parte, el Olivenza quiere tomar el que quizá sea el último tren hacia la permanencia. Los oliventinos llevan solamente 11 puntos en liga y la salvación ahora mismo está a siete puntos, aunque puede haber más descensos por los posibles arrastres desde Segunda RFEF. Por eso, la victoria ante el Extremadura se antoja crucial para el Olivenza para lo que resta de temporada.

Quique Roldán vio la cartulina roja ante el Jaraíz y no podrá jugar ante el Extremadura.