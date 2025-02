Cisqui, el entrenador de las tres siglas

En la vida de Francisco Javier Diosdado (Almendralejo, 11 de enero de 1968), más conocido como Cisqui, está presente el Extremadura y el fútbol de ... la capital de Tierra de Barros desde que tiene uso de razón. Comenzó como jugador de categorías inferiores y llegó a jugar en el CF Extremadura. Después no ha dejado de estar vinculado de una manera o de otra al balompié almendralejense y desde hace unas semanas se ha convertido en el primer entrenador en dirigir al primer equipo del Extremadura en sus tres siglas, el CF, el UD y ahora el CD.

La relación tiene un camino de ida y vuelta. El fútbol de Almendralejo está en Cisqui y Cisqui está en el fútbol de Almendralejo. El técnico es historia del Extremadura y ahora vive un momento dulce con el club. Llegó para suplir a José María Cidoncha en el banquillo azulgrana mientras la dirección deportiva buscaba un sustituto y se ha convertido en el técnico que llevó el primer título nacional a Almendralejo con la consecución de la Copa Federación.

Las dos últimas semanas han sido intensas, pero felices, para Cisqui, que comenzó como entrenador hace tres décadas y no ha parado de dirigir a equipos de Almendralejo, ya sea al Extremadura, al filial o las categorías inferiores. «Me siento un privilegiado porque he aguantado en el tiempo. Llevo 30 años desde que empecé en el fútbol base, y mi constancia y mi ilusión me han llevado a entrenar a los tres Extremadura», admite Cisqui.

Por eso, tras ganar la Copa Federación se alegró tanto por el club como por todos los aficionados de Almendralejo que acabaron contentos tras varios años complicados con la desaparición del Extremadura UD. «Siento mucho orgullo cuando veo a toda esa afición de Almendralejo y a todos los niños que entrenamos en la Academia dándonos la mano. Eso se ve en la tele con Barcelona o Madrid y yo lo hice con mi gente, que ha pasado tanto con dos desapariciones y que se merecía la alegría porque siempre está. La afición del Extremadura nunca falla», explica el técnico del Extremadura.

Junto con Pepe Tirado, otro mítico del CF Extremadura, dirige también las categorías inferiores del CD Extremadura. Cisqui es conocido por todos en el fútbol de Almendralejo y ser el centro de atención tras ganar la final al Compostela le ha regalado momentos únicos en el plano personal: «Me sentí el hombre más feliz del mundo cuando veía a todos los niños llamándome para que les diera con la mano, es uno de los momentos más inolvidables que voy a tener tras ganar la Copa Federación».

Cisqui quiere que el Extremadura siga creciendo año tras año, pero ese deseo también se traslada al balompié extremeño, ya que si la mejoría es global toda la región saldrá beneficiada. El técnico azulgrana aboga por ir unidos a buscar mejorar y acercarse todos al fútbol profesional. «El fútbol extremeño tiene que ser fuerte y ser buenos compañeros porque mientras más equipos haya en fútbol profesional, más beneficiados se van a ver los niños extremeños y más fácil van a tener conseguir cumplir el sueño de jugar al fútbol de manera profesional», sentencia el almendralejense.

Equipo en racha

Desde que se hizo con las riendas del primer equipo del Extremadura Cisqui solo sabe ganar. Ha conseguido cuatro victorias y un título. Para el entrenador no hay fórmulas mágicas, sino que le ha dado la confianza necesaria a la plantilla para crecer y a partir de ahí conseguir los triunfos. «Desde el principio he intentado que los futbolistas tengan confianza, que sean atrevidos y tengan personalidad. El fútbol se organiza, pero también se improvisa y ahí son ellos los verdaderos protagonistas. Otra clave para mí es el nosotros, la familia, el grupo y dejar el yo a un lado para el beneficio de todos. Es mi filosofía, pero en el fútbol y también en la vida».

Tras conseguir el título nacional ante el Compostela llegó el momento de celebrar, pero Cisqui no dejó que el equipo se relajase y motivó a todos para conseguir tres puntos muy sufridos en un Antonio Amaya de Pueblonuevo que tenía el terreno de juego en malas condiciones. «Después de la final nos recibieron en la Junta y en el Ayuntamiento y tuvimos también la ofrenda, pero el domingo teníamos otro partido vital para nosotros y no nos podíamos relajar. Un miembro del Pueblonuevo me dijo tras el partido que se podían pensar que tras el partido de Copa Federación íbamos a ir con el traje de chaqueta, pero que nos habíamos puesto el mono de trabajo y curramos al máximo», admite orgulloso Cisqui, que reitera que el objetivo del club es intentar conseguir el ascenso de categoría.

Cisqui lleva tres décadas en el fútbol de Almendralejo, pero le queda cuerda para rato. El técnico se ve con fuerzas para seguir muchos años más, pero también tiene claro que cuando no tenga motivación se desvinculará de todo y verá el fútbol desde la grada. «Siempre que tenga esta energía voy a seguir en el fútbol. Una vez que no sea capaz de conseguir transmitir la ilusión voy a dar un paso al lado, lo tengo clarísimo. Los entrenadores tenemos que ser el espejo del equipo y los jugadores tienen que ver esa energía», destaca Cisqui.