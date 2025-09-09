HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Celebración del tanto de Ander que significó el triunfo para el Villanovense ante el Puebla. E. Domeque
Tercera RFEF

Cinco equipos hacen pleno en la primera jornada de Tercera RFEF

Llerenense, Jaraíz, Santa Amalia, Montijo y Villanovense, los únicos victoriosos en el estreno

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:41

La primera jornada en el grupo 14 de Tercera Federación arrojó 19 goles en los 8 partidos que se disputaron, ya que el Badajoz- ... Azuaga no se jugó por la sanción de la FIFA de no permitir inscribir jugadores al club pacense en su particular recorrido de discordia. En los próximos días se sabrá qué pasará con este encuentro entre estos dos equipos llamados a estar en la zona noble de la clasificación. De los 19 tantos marcados, destaca el debut de Raúl Guerrero, trigoleador del Llerenense para firmar la primera victoria de los de la Campiña, que estuvieron muy cerca de acompañar al Extremadura a Segunda Federación la pasada campaña. Hubo 5 victorias, de las cuales 2 fueron de conjuntos visitantes, y 3 empates, uno de ellos sólo sin goles. Sólo se lanzó un penalti y se marcó, además de 2 expulsiones, a Borja del Villafranca y a Osuman del Llerenense.

