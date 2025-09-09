Cinco equipos hacen pleno en la primera jornada de Tercera RFEF

La primera jornada en el grupo 14 de Tercera Federación arrojó 19 goles en los 8 partidos que se disputaron, ya que el Badajoz- ... Azuaga no se jugó por la sanción de la FIFA de no permitir inscribir jugadores al club pacense en su particular recorrido de discordia. En los próximos días se sabrá qué pasará con este encuentro entre estos dos equipos llamados a estar en la zona noble de la clasificación. De los 19 tantos marcados, destaca el debut de Raúl Guerrero, trigoleador del Llerenense para firmar la primera victoria de los de la Campiña, que estuvieron muy cerca de acompañar al Extremadura a Segunda Federación la pasada campaña. Hubo 5 victorias, de las cuales 2 fueron de conjuntos visitantes, y 3 empates, uno de ellos sólo sin goles. Sólo se lanzó un penalti y se marcó, además de 2 expulsiones, a Borja del Villafranca y a Osuman del Llerenense.

Además del mencionado Llerenense, que goleó 3-0 en su campo para amargar el estreno en la categoría del Gévora, el Jaraíz también ganó con claridad por 0-3 en Montehermoso, con goles de Luismi, Fabio y Juanan, en el reencuentro montehermoseño con la Tercera una temporada después. Tanto Llerenense como Jaraíz parece que volverán a pelear por una plaza de ascenso, como el Villanovense en su vuelta a la categoría después de 5 ejercicios seguidos en superior categoría. Los serones remontaron en casa al Puebla por 2-1 tras adelantar Manu Soltero a los visitantes. Cidoncha y Ander, éste en los últimos instantes, dejaron los puntos en Villanueva. Peor lo pasó el vecino Don Benito en su vuelta al torneo regional, que cayó en Montijo por 2-0. Los montijanos arrancan con buen pie gracias a los goles de Alberto y Javi Sánchez y esperan hacer mejor campaña que la anterior. Mismo resultado, pero a domicilio, obtuvo el Santa Amalia, que quiere continuar con las buenas sensaciones del pasado. Superó al Pueblonuevo con los tantos de Paulo JR y Said de penalti.

En cuanto a los empates, el Moralo salvó un punto en su terreno en el descuento con un gol de Fran Adeva. El Villafranca se había adelantado por mediación de Antonio, que esta temporada ha sido el primer goleador del grupo ya que este partido fue el primero en disputarse. Los de Navalmoral, que jugarán este miércoles en Logroño ante el Varea los dieciseisavos de la Copa Federación, y los de la Tierra de Barros, lucharán por hacerse un hueco en las posiciones de playoff. También Jerez y Diocesano parecen ser candidatos a ese objetivo. En el choque entre sí, acabaron a cero y tuvieron que conformarse con sumar en la jornada inaugural. Por último, el Cabeza del Buey no pudo estrenarse con triunfo, a pesar de colocarse 2-0 con el doblete de Sako Muela, porque el Calamonte igualó con las dianas de Fran Márquez y Manuel Jardón.

Se presenta una temporada llena de emociones como es habitual. Quizás más igualada que en las últimas porque existen más equipos con aspiraciones a estar en la parte alta de la tabla. Eso implica que la zona baja también será más nivelada e igualmente habrá mucha pelea, en este caso por evitarla. La Tercera extremeña, ya está rodando.