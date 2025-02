Choque de urgencias entre el Don Álvaro y la UPP

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 2 de octubre 2022, 08:50 Comenta Compartir

Partido por todo lo bajo en la tercera jornada del grupo XIV de la Tercera RFEF. Por un lado, el Don Álvaro, que ejercerá como local, suma tres derrotas seguidas que le ha situado en la posición de colista de la liga, a pesar de que ha dejado sensación de merecer mucho más. Por otra parte, un grande venido a menos como el Plasencia, que solo ha sido capaz de sumar un punto en tres jornadas y cuya imagen dista mucho de ser la esperada.

El club placentino está tratando de enderezar el rumbo y por eso ha fichado esta semana a Dani Pino, exextrenador del Moralo, para que se haga cargo de la dirección deportiva. De momento, su trabajo se centra en conseguir de una vez por todas el transfer para Clifford, que será baja una semana más por no contar con la documentación necesaria. Además, Aday Alberto Núñez cumplirán un partido de sanción y Écija sigue con molestias físicas. Su participación no será mayor de 10 o 15 minutos. Todo parece indicar que Alexis Viveros y Edu Sánchez regresarán al once inicial, pero la UPP seguirá sin poder alinear un delantero nato.