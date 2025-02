El Castuera iniciará la pretemporada el lunes 24 de julio

Francisco Vázquez Castuera Miércoles, 19 de julio 2023, 21:11 Comenta Compartir

El CD Castuera-Subastacar continúa trabajando de cara a perfilar su plantilla para la temporada 2023-24 en Tercera RFEF. La idea del técnico Alberto Fernández pasaba por mantener el máximo de jugadores de la pasada temporada y tratar de fichar a «jóvenes con hambre y que aporten al equipo calidad y experiencia». Algo que no está siendo nada fácil, ya que, según el técnico turronero «nuestro presupuesto no puede competir con otros de la categoría y tenemos que afinar bien y mucho». De hecho, para la confección de la plantilla, hasta el momento, el Castuera ha renovado once jugadores de la pasada campaña: Vera, Molina, David Peña, Álvaro, Davilillo, Miguel Bereket, Jorge González, Kike Llamas, Elu, Jesús Marín y Moha. Y se han incorporado siete nuevas caras: Ablaye Sarr Faye 'Lay', jugador que regresa al Castuera tras su paso por Xerez y Maracena UD; Aleix Ruiz, que recala de El Palo FC de la Tercera andaluza y que llega para reforzar la defensa donde puede actuar como central y lateral derecho; Javi Duce, extremo derecho procedente del FC La Calzada de la Tercera RFEF de La Rioja; Pablo Ruiz, lateral derecho canterano del Betis y Recreativo de Huelva; Madou Sibidé, extremo izquierdo procedente del Atlético Astorga y los porteros Antonio Hidalgo 'Jerry', procedente del Quintana y Matías Suarez, procedente del Olivenza de la Tercera extremeña, donde disputó la pasada temporada la fase de ascenso a la Segunda RFEF.

En cualquier caso, Alberto Fernández confía en poder incorporar al menos a tres jugadores más, para ocupar los puestos de pivote defensivo, interior o lateral polivalente y delantero centro, para cerrar una plantilla que tenga 21 jugadores o los 22 que permite la Federación. «Estamos pendientes de que los jugadores que todavía no han encontrado equipo bajen el caché y se adapten a nuestro presupuesto para poder realizar algunos de estos fichajes, ya que la idea es contar con dos jugadores por puesto para que la competitividad del equipo empiece en el mismo vestuario». Y es que, según el técnico, la apuesta del Castuera para la próxima temporada es «armar un equipo joven, trabajador, competitivo y cuyas principales señas de identidad sean el compromiso y la entrega».

De esta manera el equipo sigue sumando renovaciones e incorporaciones de jugadores con los que apuntalar una plantilla que la temporada que viene en Tercera RFEF partirá con la idea asegurar la permanencia lo antes posible, para después poder pelear por objetivos mayores.

La previsión es que, el lunes 24 de julio, comience a rodar el nuevo proyecto del CD Castuera-Subastacar. Ante el inminente arranque de la pretemporada, Fernández aprovecha para exigir que se acometan las obras necesarias para el cambio del césped del Manuel Ruiz, entendiendo que el «cambio de césped supondrá una gran inversión», pero también es cierto que su «estado actual es muy deficiente y ello podría ocasionar graves lesiones, a los jugadores». En este sentido explica el técnico que dos equipos históricos con los que se había contactado para jugar la pretemporada «han desistido de hacerlo cuando sus representantes han visto el estado del terreno de juego» e insiste en la urgencia del cambio de césped, ya que, «si por norma general, se estima que el césped artificial de los campos de fútbol tengan una vida útil de entre 8 y 10 años, han pasado ya más de 11 años en los que el Manuel Ruiz no ha tenido prácticamente respiro entre partidos y entrenamientos de los 11 equipos con los que cuenta el club«.

En cualquier caso, para la pretemporada ya se está fijando un calendario de partidos tanto de local como de visitante, además del encuentro de la primera eliminatoria de la Copa Federación ante el Don Benito el sábado 12 de agosto y el clásico torneo de verano de fútbol de la Mancomunidad de La Serena.

En cuanto al cuerpo técnico, repite al completo el de la pasada temporada y se incorpora el entrenador de porteros de Felipe Morillo, un hombre de la casa y que vuelve al club tras su paso por el Campanario. También se ha renovado al utillero Herminio.

Asamblea el 20 de julio

Por otra parte, con el fin de informar sobre el estado económico y el proyecto deportivo del Castuera para la próxima temporada, la junta directiva ha convocado la Asamblea General de Socios, que se celebrará el jueves 20 de julio a las 20.30 horas en el Centro Cultural.

Temas

Fútbol