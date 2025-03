Caras nuevas en la UPP para tratar de respirar

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 30 de octubre 2022, 12:09 Comenta Compartir

Nunca antes, en toda su historia, el Plasencia había atravesado una crisis deportiva de tales dimensiones. Solo dos puntos de 21 posibles tienen la culpa de que la UPP esté sufriendo una vorágine de acontecimientos en los últimos días: la llegada de un nuevo director deportivo, el cese del entrenador Manolo Hoyas, el fichaje de sustituto y un preparador físico (Ricardo Ballentín y David Chorro) y la contratación de nuevos futbolistas (Mitko Rusanov, al que le falta mucho margen de mejora para ponerse a punto, y Edu Reyes, mediocentro extremeño procedente el Torredonjimeno).

Edu Reyes, que ya tiene la ficha, ha militado en conjuntos como el Diter Zafra, el Montijo, el Llenerense, el Aceuchal, el Villafranca y el filial del Salamanca. Otro que tiene el alta federativa es Clifford, que venía entrenando desde agosto, por lo que el Plasencia dispondrá por primera vez en lo que va de temporada un delantero centro nato. A nivel de bajas, el Plasencia sigue sin poder contar con Diego Rodriguez, Écija y Domingo, por lo que Edu Reyes podría debutar directamente como mediocentro.

Por el Arroyo, que buscará tres puntos que le permitan acercarse a la zona de playoff, la única baja que parece confirmada es la de Carlos Andújar por molestias musculares.

En otro ámbito, el ya exentrenador del Plasencia, Manolo Hoyas, ha emitido este viernes una nota de prensa ofreciendo la versión de su cese: «Durante la pretemporada tomamos una serie de decisiones deportivas que no gustaron a parte de la Junta Directiva y que hizo que la misma se dividiera. A partir de aquí, sentimos un distanciamiento hacia nosotros y nuestro trabajo, lo que provocó que desde ese momento nos sintiéramos cuestionados (...) Una semana antes del cese, se nos comunica desde la dirección deportiva que no estaríamos cuestionados mientras no existiera refuerzo alguno, discurso que cambia en apenas siete días».