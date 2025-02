Candidatos a todo con necesidad de puntuar

M. C.

MACAMA VALMORAL DE LA MATA. Domingo, 9 de octubre 2022, 10:59

Dos de los favoritos al ascenso, otra temporada más, se enfrentan en horas bajas. No han arrancado ni Llerenense ni Moralo, séptimo y undécimo respectivamente, como se esperaba, al menos en cuanto a resultados se refiere. Los de la Campiña es cierto que aún no conocen la derrota, pero solo superan por dos puntos a los del Arañuelo, que ya arrastran dos en las primeras cuatro jornadas. El equipo de Luismi Álvarez ha empatado sus dos compromisos caseros, mientras que el de Emilio Gil ganó uno y empató otro como visitante. El choque promete por la necesidad que tienen ambos de no descolgarse demasiado con los cinco primeros clasificados, zona de playoff.

El Moralo cumplirá con su quinto encuentro en dos semanas al haber tenido que enfrentarse, después de largos viajes dos miércoles seguidos, al Xerez y al San Roque en la Copa RFEF. Ahora será otro largo y madrugador desplazamiento, pero lo afrontará «con muchas ganas de revertir la situación contra uno de los favoritos al campeonato. Sabemos que será un partido complicado por la calidad del rival y por jugar otra vez lejos de casa, pero el equipo está bien, recuperándose de estas semanas de tensión, donde a pesar de no haber conseguido los resultados que queríamos, nos ha servido para seguir creciendo», asegura Gil. El preparador moralo tiene claro que, para remontar puestos en la clasificación, su equipo debe dominar las dos áreas ya que «nos está costando mucho hacer gol a pesar de crear ocasiones y los errores puntuales en defensa nos están penalizando demasiado», agrega. Para este enfrentamiento en el que se verán dos equipos con ganas de vencer porque necesitan el triunfo, el de Navalmoral espera «ser valiente y estar mentalizado que es una de las primeras finales que tenemos este año», afirma Gil.