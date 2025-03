Campeonato y ascenso para el Diocesano al asaltar Calamonte

Lidia Blázquez Calamonte Domingo, 10 de abril 2022 | Actualizado 11/04/2022 10:07h. Comenta Compartir

A la segunda oportunidad –la primera en la que dependía de sí mismo– cerró el Diocesano el campeonato y el salto de categoría. Venció con bastante sufrimiento en el Municipal de Calamonte (1-3) y despejó una ecuación que también podía haber tenido resultado favorable en caso de igualar lo sumado por un Moralo abocado a la promoción. El éxito del equipo cacereño, que la próxima temporada jugará por primera vez por encima de Tercera, completó un fin de semana soñado para la entidad, con el regreso matemático del Juvenil a la División de Honor. El entorchado cierra un periplo de cinco campañas en la categoría, compensando el sinsabor que dejó el play-off del pasado curso, en el que cayó, en la final, ante el Coria.

Pero la gloria no llegó sin esfuerzo ante uno de los rivales más competitivos. Desde los primeros compases se vivió un duelo apasionante en un escenario inmejorable, con ambas aficiones volcadas. El primer gol llegó desde los once metros. Marco derribó a Margallo en el interior del área y el propio atacante se encargó de batir a Álex Guillén. Menos de diez minutos después, ya al borde del intermedio, de nuevo Margallo anotó con un libre directo en el que la barrera se abrió y el cancerbero no pudo hacer nada. Medio camino estaba hecho y la presión ya no era la misma.

Con 0-2 el Calamonte no se rindió. Sus opciones de ascenso pasaban por ganar, y los jugadores de Ángel Gutiérrez compitieron hasta el final. Quique Roldán recortó diferencias tras cazar una volea perfecta. Los anfitriones se lo creyeron, metieron al cuadro colegial en su área y rozaron el empate. Armenta acabó salvando de forma milagrosa el ascenso en los minutos finales. Pity remató a bocajarro y, con Miguel superado, apareció el defensor bajo los palos para detener el disparo con su propio cuerpo.

El Calamonte se volcó tanto que, en el añadido, Dani Rueda pudo contragolpear. Se plantó en el mano a mano con el portero, tras una carrera que quedará siempre en el recuerdo del cuadro colegial, y puso la sentencia para asegurar el ascenso. El Diocesano cantó el alirón, mientras que el conjunto rabúo se queda prácticamente sin opciones de promoción.

Calamonte Álex Guillén; Calatrava (Quique Roldán, min. 46), Pity, Parra, Marco (Juanfe, min. 77); Bermu, Bernabé, Juanan (David Mosquera, min. 77), Piro (Rivero, min. 77); Diosbert y Clifford (Enrique, min. 46) 1 - 3 Diocesano Miguel; Manu, Fran, Armenta, Varona; Palme, Javi González (Marco, min. 92); Matheus (José Luis, min. 92), Margallo (Luismi, min. 71), Teto (Germán, min. 92); y Adriá (Dani Rueda, min. 52). Árbitro: Caro Mogio (Almendralejo). Amonestó a los locales Piro, Quique Roldán y Juanfe y a los visitantes Margallo, Matheus, Armenta y Teto.