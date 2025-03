Callejón guía la reacción del Extremadura

Un gol de Callejón mediado el primer tiempo decidió un duelo de altos vuelos en el Manuel Sánchez Delgado entre Extremadura y Diocesano. La igualdad ... fue máxima y las llegadas fueron constantes por ambos bandos, aunque fue el cuadro de Cisqui el más efectivo para sumar un triunfo que le reconduce a la senda de la victoria después de haber sumado un solo punto de los seis anteriores en juego.

El partido comenzó con un ritmo trepidante. Una buena carrera al espacio de Enji acabó en un forcejeo en el que los locales reclamaron pena máxima, pero no lo vio así Novella Navalón. El primer remate a puerta también corrió a cargo del Diocesano tras un saque de esquina. Jorge Bote cabeceó el cuero y su remate fue despejado por Pardo en la misma línea de gol. Fueron más productivos y verticales los pupilos de Adolfo Senso en los diez primeros minutos ante un Extremadura, vestido de blanco para la ocasión, que intentaba construir con paciencia, pero que sufría cuando le robaban la pelota en campo propio.

La escuadra dirigida por Cisqui, superado el ímpetu inicial del cuadro cacereño, empezó a presentarse en el área rival por medio de Dieguito y Cabeza, aunque seguía el Extremadura sin rematar a puerta. El Diocesano, por su parte, seguía disfrutando de los espacios y Angelito colgó dos balones muy peligrosos que Boubacar no consiguió rematar. Quién sí pudo conectar un cabezazo fue Callejón en la jugada siguiente, tras centro previo de Dieguito desde la izquierda. Era el 0-1 en el primer remate a puerta del Extremadura. Y el gol no le pudo sentar mejor al cuadro almendralejense, que empezó a instalarse en el área rival, sin dar opción a posibles contragolpes a un Diocesano al que no le sentó bien el tanto recibido. Bien es cierto que en ese dominio solamente se concretó una llegada de Callejón, con un potente disparo, aunque centrado, del mediapunta granadino, atrapado en dos tiempos por Cristian, justo antes de que el colegiado pitara el descanso.

DIOCESANO Cristian; Jorge Bote, Ángel Muñoz, Mikel, Pablo Morillo; Angelito (Carlos Fernández, min. 89), Monte (Fran Rosa, min. 70), Esteban, Enji; Nacho (Abel Sánchez, min. 70) y Boubacar. 0 - 1 EXTREMADURA Robador; Murillo (Rosales, min. 65), Pardo, Cidoncha, Hurtado; Moussa, Callejón, Cristian (Manu Alcázar, min. 75); Platero (Marco González, min. 75), Cabeza (Leandro, min. 75) y Dieguito (Carlos, min. 89). GOL 0-1: Callejón, min. 22.

ÁRBITRO Novella Navalón. Expulsó por doble amarilla al visitante Pardo (85). Amonestó al local Angelito y a los visitantes Cristian, Murillo y Dieguito.

INCIDENCIAS Manuel Sánchez Delgado, 450 espectadores.

Un minuto tardó en dar un aviso el Diocesano en el segundo periodo: Enji dribló a Hurtado, llegó a la línea de fondo y encontró a Boubacar, cuyo remate se marchó rozando el poste izquierdo de la meta defendida por Robador. Callejón respondió de forma inmediata con un lanzamiento desde media distancia que se marchó alto.

El Extremadura empezó a verse superior en todas las facetas del juego, pero especialmente en el balón parado. Pardo y Moussa consiguieron realizar sendos remates y, en el primero de ellos, la escuadra de Cisqui reclamó penalti por presunta mano de Boubacar. En la jugada inmediata, Platero culminó un contragolpe impecable que no llegó a buen puerto porque Mikel sacó el balón en la línea de gol, como ya hiciera Pardo en la primera mitad.

También se apuntó a la fiesta Dieguito, que apareció por la banda izquierda para realizar un disparo cruzado que repelió Cristian con una gran intervención. La primera oportunidad del equipo colegial en el segundo periodo fue de Boubacar, quien remató desde la frontal del área y despejó la pelota Robador.

Los cambios sentaron bien a un Diocesano que perdonó un mano a mano de Abel Sánchez en la primera pelota que tocaba el ariete local. Robador le ganó la partida. El ritmo no decayó y el dominio y las llegadas se repartieron. Enji por los locales y Dieguito en el Extremadura hicieron mucho daño a sus pares, pero seguía faltando precisión tanto en los pases finales como en los remates. El Diocesano acabó el partido volcado en el área del Extremadura, que sufrió la expulsión de Pardo, aunque Robador se mostró imperial para proteger su portería.