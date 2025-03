El Calamonte pone fin a su dinámica negativa

Triunfo de corazón y de muchos quilates el que brindó el Calamonte en la glacial matinal a sus aficionados ante un Montehermoso que, pese ... a jugar con un efectivo más durante cincuenta minutos, se llevó un mazazo ante un cuadro rabúo que vuelve a sonreír tras tres patinazos consecutivos. Un astuto Justice y un ovacionado Polvorilla, alumbraron el triunfo local.

El Calamonte avisó en el primer minuto con un balón que puso Edu Reyes y que no alcanzó a conectar en el área chica Klinger. Polvorilla prendió la mecha un suspiro después con todo a su favor, pero su remate no hizo arder el gol. Hacia el ecuador de la primera parte Klinger probó fortuna. Un remate buscando, sin encontrarla, la escuadra, firmado por Enrique, rebasada apenas la media hora, dio paso a una trifulca poco deportiva del citado jugador que tres minutos después provocó su adiós con roja directa por un manotazo absurdo sin balón en las barbas de Noe.

Tras el descanso y la charla del nuevo técnico local 'Trui', Justice aprovechó una falta de conexión entre Puli y Puma para elevar el 1-0 al marcador. El gol enervó a un Montehermoso que fue perdiendo fuelle y no aprovechó el hecho de jugar con un efectivo más. El Calamonte siguió elevando su corazón en el verde y Polvorilla chamuscó la red en un saque de falta lateral que se envenenó. El Montehermoso fue de mal en peor y sin remedio cedió con justicia el triunfo a un aguerrido y serio adversario.