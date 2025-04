La UPP busca la salida a la crisis ante el Azuaga

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Sábado, 30 de octubre 2021, 10:28 Comenta Compartir

Después de tres derrotas seguidas, el Plasencia regresa a su estadio no solo con la obligación de revertir la dinámica negativa, sino de enderezar un juego que también ha sido muy deslucido en estos tres tropiezos. No le queda si no quiere empezar a mirar más hacia abajo que hacia arriba. Enfrente tendrá a un Azuaga con números parecidos, pero con una tendencia sensiblemente al alza.

Por suerte para los placentinos, para este partido recupera efectivos con los que no pudo contar en Calamonte. René regresa tras su sanción, David Albarrán se ha recuperado de sus molestias y Antonio no tiene obligaciones laborales. Siguen siendo baja Alfonso Bernal, con un esguince de tobillo, y Álvaro Juanals, que fue operado el lunes del cruzado anterior y dice adiós a la temporada.

«La baja de Juanals hace que el equipo eche en falta a ese líder. Ojalá que lo pueda ser pronto Pedro Gilarte, que sigue trabajando a buen ritmo», reconoce a José María Rebollo.

Ahora llega un Azuaga, sin bajas importantes, que podría complicar las cosas al Plasencia. «Es un equipo que tiene menos posesión que en temporadas anteriores, que apuesta por el robo y las transiciones», avisa Rebollo.