Batalla final con el Llerenense y el Badajoz reforzados

El acervo popular recoge el dicho de que la alegría va por barrios. Podría esperarse así tras el desenlace de la ida de la final ... territorial del playoff de ascenso a Segunda RFEF, con 1-0 a favor del Badajoz, pero no es el caso. Principalmente porque de cara a la vuelta cada uno llega con una ventaja competitiva indiscutible: el Llerenense cuenta con el comodín que le otorga su mejor clasificación en liga para alcanzar el último escalón en caso de empatar la eliminatoria. Un triunfo por la mínima sería suficiente.

Por su parte, los blanquinegros afrontan su compromiso en el Fernando Robina con la renta del tanto que anotó Jorge Barba en su feudo. Al margen de esos dos enfoques, ambos entrenadores se mostraron optimistas de cara a la batalla definitiva y se marchaban satisfechos por lo que sus pupilos habían puesto en liza durante el encuentro. «Seguimos con esa dinámica positiva de conseguir un buen resultado, de que las sensaciones, más allá de que por momentos sí que nos han dominado y nosotros también a ellos, no son amargas, son positivas, el equipo está convencido, lucha; los cambios aportan». Así se manifestaba David González en su comparecencia, en la que quiso resaltar, sobre todo, la dificultad del desafío. Ensalzó las virtudes del rival para poner en contexto el valor de acudir a la vuelta con ese 1-0. Y remarcó «el cambio de mentalidad» y el derroche en cuanto a esfuerzo, «están trabajando como auténticos jabatos».

Por la misma senda transitó el discurso de su homólogo en el conjunto de la Campiña Sur. «Las sensaciones de hoy me hacen creer que independientemente de que tenga beneficio en el empate, creo que podemos ganarle», manifestaba convencido Juan García. «Y eso es lo que le he hecho ver a los jugadores nada más entrar en el vestuario después del partido. Y es lo que le vamos a hacer ver a nuestra afición desde mañana que empezamos a entrenar. Que tenemos que estar convencidos de que podemos ganar al Badajoz compitiendo como hemos competido hoy en nuestra casa y ¿por qué no? Tenemos esa ilusión», añadía.

Las aficiones volverán a ser claves, el Badajoz estará acompañado por medio millar de seguidores en el Fernando Robina. Los autobuses fletados por el club blanquinegro saldrán a las 14.45 horas desde el Nuevo Vivero y el club pide a quienes tengan plaza que acudan con una antelación de 15 minutos.