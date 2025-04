Barace espera llevar al Extremadura a «la categoría que merece»

El Extremadura se ha reforzado muy bien en este mercado invernal, con jugadores de superior categoría. Uno de ellos, Imanol Barace, llegó la ... pasada semana, debutó en Montijo y ahora está preparado para hacerlo el domingo frente a sus aficionados en el Francisco de la Hera. Barace llegó a Almendralejo para elevar el nivel del equipo y espera poder aportar ese extra necesario para que el Extremadura consiga el ascenso a Segunda RFEF.

«El club lo tiene todo, solo le falta la categoría que merece, y por eso en parte estoy yo aquí, para dar ese plus», explicó Imanol Barace durante su presentación. El atacante no se pone ninguna meta a largo plazo a nivel individual, pero promete trabajar a diario para dar su mejor versión.

Con Imanol Barace el Extremadura ha fichado a un futbolista que puede actuar en varias zonas del ataque, aunque donde mejor ha rendido quizá haya sido partiendo desde la derecha. Ya sea como extremo o como delantero, Barace está a disposición de Cisqui: «Me encuentro cómodo en muchas posiciones, me amoldo rápido. Me da igual por fuera que por dentro, lo que mande el entrenador y hacerlo lo mejor posible».

El atacante admitió durante su puesta de largo que ha estado siguiendo al Extremadura, sobre todo en las últimas semanas, y que tiene ganas de jugar como local en el Francisco de la Hera. «Siempre he seguido un poco el Extremadura porque es un club histórico. Cuando se dio la oportunidad fue todo bastante rápido. Tenía otras cosas, pero cuando llegó la oferta del Extremadura con el proyecto ganador que tiene no me lo pensé mucho», sentenció Barace.

Por su parte, el director deportivo azulgrana, Manuel Mosquera, confirmó que la plantilla del está cerrada y que el club solo se plantearía una incorporación si esta fuese de un sub-23. Los cuatro fichajes senior más el de Moha Fuseini suman efectivos necesarios para pelear por subir. «Damos por cerrado el mercado de fichajes con estas cuatro incorporaciones más la de Moha, que es sub-23, pero una dirección deportiva tiene que estar siempre mirando qué opción puede tener, pero sería sub-23», destacó Manuel Mosquera.

Baja de Cristian Mesías

El último en salir ha sido Cristian Mesías. El mediocentro abandonó ayer la disciplina azulgrana después de dos temporadas y media. Fue uno de los jugadores que apostó por el CD Extremadura desde su fundación y se marcha tras dos ascensos consecutivos y una Copa Federación.

Esta temporada apenas ha contado con protagonismo y se marcha del conjunto de su ciudad en busca de nuevos retos deportivos. Mesías era uno de los capitanes del Extremadura esta temporada junto a Leandro Izquierdo y Alberto Izquierdo, y los tres jugadores han salido en este mercado invernal de fichajes.