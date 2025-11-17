El banquillo del Badajoz devora hasta al entrenador más infalible
Marrero contaba con una impecable trayectoria en el grupo extremeño por ascensos que ahora se rompe en el club blanquinegro al ser relevado por Miguel Ángel Ávila
J. P.
Badajoz
Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:18
El Badajoz sigue siendo una trituradora de entrenadores. Ni el técnico más infalible de Tercera como es Juan Marrero ha resistido a esta nociva costumbre ... que se ha instalado en el Nuevo Vivero. Con la destitución del preparador valenciano y la llegada de Miguel Ángel Ávila ya van 14 entrenadores desde que el propio Marrero figure como el último que ha podido completar una temporada entera en la 2017-18, la siguiente tras ascender a Segunda B.
Un baile de banquillos en 9 temporadas que refleja la exigencia por alcanzar objetivos muy ambiciosos de esos primeros cursos que se sucedieron y la alarmante caída en desgracia de estas últimas campañas con dos descensos consecutivos hasta desplomarse a Tercera y un curso anterior en el que tampoco se cumplieron las expectativas creadas por recuperar la categoría perdida. Incluso con campañas de hasta tres entrenadores como la 2022-23 y la siguiente.
Para salir de ese círculo vicioso se apostó por Juan Marrero, el especialista en ascensos llamado a repetir la hazaña de hace ocho años. Era el indicado para invertir la tendencia por palmarés, gancho emocional, exigencia, carácter y su conocimiento del club, unido a un sentimiento blanquinegro que profesaba desde su primera etapa en el Nuevo Vivero. Todo parecía que por fin las aguas turbulentas volverían a su cauce y el preparador valenciano devolvería la normalidad al banquillo pacense para cerrar su propio círculo repitiendo ascenso y temporada completa. Pero un inicio sobresaltado por el bloqueo de la FIFA que desembocó en ese primer partido perdido por incomparecencia y el descuento de tres puntos tiró al traste toda la planificación de pretemporada. Una situación inusual para el propio Marrero que en la Tercera extremeña nunca ha sido destituido y siempre con equipos principales había llevado a buen puerto sus proyectos con el ascenso al frente del Extremadura UD (dos veces), Arroyo, Badajoz, Montijo y Don Benito. Con el filial del Extremadura UD no lo consiguió, pero lo clasificó para el playoff, lo mismo que con el Imperio al que llevó a Tercera y metió en la lucha por el ascenso en su debut en la categoría. Que Marrero no acabe la temporada en Tercera es todo un síntoma del preocupante rumbo y la inestabilidad institucional del Badajoz.
Ahora llega Miguel Ángel Ávila, quien curiosamente como jugador estuvo a las órdenes del propio Marrero como técnico en el Imperio y de Adolfo Muñoz en el Sporting Villanueva, los entrenadores de los dos últimos ascensos del Badajoz a Segunda B. «Muy ilusionado y feliz ante el reto que se presenta. Agradecido a la propiedad por la confianza. Vamos a trabajar muy duro para colocar al equipo, afición y ciudad donde se merece. Os necesitamos a todos», escribía el técnico cacereño en sus redes sociales. Ávila vuelve a los banquillos tras dirigir al Coria y ascenderlo a Segunda RFEF en la 2023-24. Este verano tuvo un intento fugaz al ser presentado por el Llerenense como entrenador y anunciar su renuncia apenas dos semanas después por discrepancias con el horario de entrenamientos.
Miguel Ángel Ávila llegará a Badajoz este martes.
BANQUILLO CALIENTE
-
2016-17 (Tercera) Agustín Izquierdo y Juan Marrero.
-
2017-18 (Segunda B) Juan Marrero.
-
2018-19 (Segunda B) Patxi Salinas y Mehdi Nafti.
-
2019-20 (Segunda B) Mehdi Nafti y Pedro Munitis.
-
2020-21 (Segunda B) Pedro Munitis y Fernando Estévez.
-
2021-22 (Primera RFEF) Óscar Cano e Isaac Jové.
-
2022-23 (Primera RFEF) Isaac Jové, José María Salmerón y David Tenorio.
-
2023-24 (Segunda RFEF) David Tenorio, Iñaki Cano y Luis Oliver Sierra.
-
2024-25 (Tercera RFEF) Luis Oliver Sierra y David González.
-
2025-26 (Tercera RFEF) Juan Marrero, Miguel Ángel Ávila (...).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión