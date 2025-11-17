El banquillo del Badajoz devora hasta al entrenador más infalible

El Badajoz sigue siendo una trituradora de entrenadores. Ni el técnico más infalible de Tercera como es Juan Marrero ha resistido a esta nociva costumbre ... que se ha instalado en el Nuevo Vivero. Con la destitución del preparador valenciano y la llegada de Miguel Ángel Ávila ya van 14 entrenadores desde que el propio Marrero figure como el último que ha podido completar una temporada entera en la 2017-18, la siguiente tras ascender a Segunda B.

Un baile de banquillos en 9 temporadas que refleja la exigencia por alcanzar objetivos muy ambiciosos de esos primeros cursos que se sucedieron y la alarmante caída en desgracia de estas últimas campañas con dos descensos consecutivos hasta desplomarse a Tercera y un curso anterior en el que tampoco se cumplieron las expectativas creadas por recuperar la categoría perdida. Incluso con campañas de hasta tres entrenadores como la 2022-23 y la siguiente.

Para salir de ese círculo vicioso se apostó por Juan Marrero, el especialista en ascensos llamado a repetir la hazaña de hace ocho años. Era el indicado para invertir la tendencia por palmarés, gancho emocional, exigencia, carácter y su conocimiento del club, unido a un sentimiento blanquinegro que profesaba desde su primera etapa en el Nuevo Vivero. Todo parecía que por fin las aguas turbulentas volverían a su cauce y el preparador valenciano devolvería la normalidad al banquillo pacense para cerrar su propio círculo repitiendo ascenso y temporada completa. Pero un inicio sobresaltado por el bloqueo de la FIFA que desembocó en ese primer partido perdido por incomparecencia y el descuento de tres puntos tiró al traste toda la planificación de pretemporada. Una situación inusual para el propio Marrero que en la Tercera extremeña nunca ha sido destituido y siempre con equipos principales había llevado a buen puerto sus proyectos con el ascenso al frente del Extremadura UD (dos veces), Arroyo, Badajoz, Montijo y Don Benito. Con el filial del Extremadura UD no lo consiguió, pero lo clasificó para el playoff, lo mismo que con el Imperio al que llevó a Tercera y metió en la lucha por el ascenso en su debut en la categoría. Que Marrero no acabe la temporada en Tercera es todo un síntoma del preocupante rumbo y la inestabilidad institucional del Badajoz.

Ahora llega Miguel Ángel Ávila, quien curiosamente como jugador estuvo a las órdenes del propio Marrero como técnico en el Imperio y de Adolfo Muñoz en el Sporting Villanueva, los entrenadores de los dos últimos ascensos del Badajoz a Segunda B. «Muy ilusionado y feliz ante el reto que se presenta. Agradecido a la propiedad por la confianza. Vamos a trabajar muy duro para colocar al equipo, afición y ciudad donde se merece. Os necesitamos a todos», escribía el técnico cacereño en sus redes sociales. Ávila vuelve a los banquillos tras dirigir al Coria y ascenderlo a Segunda RFEF en la 2023-24. Este verano tuvo un intento fugaz al ser presentado por el Llerenense como entrenador y anunciar su renuncia apenas dos semanas después por discrepancias con el horario de entrenamientos.

Miguel Ángel Ávila llegará a Badajoz este martes.