¿Qué ha pasado este lunes, 17 de noviembre, en Extremadura?
Miguel Ángel Ávila durante su última etapa como entrenador en el Coria. KARPINT
Tercera RFEF

El banquillo del Badajoz devora hasta al entrenador más infalible

Marrero contaba con una impecable trayectoria en el grupo extremeño por ascensos que ahora se rompe en el club blanquinegro al ser relevado por Miguel Ángel Ávila

J. P.

Badajoz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:18

Comenta

El Badajoz sigue siendo una trituradora de entrenadores. Ni el técnico más infalible de Tercera como es Juan Marrero ha resistido a esta nociva costumbre ... que se ha instalado en el Nuevo Vivero. Con la destitución del preparador valenciano y la llegada de Miguel Ángel Ávila ya van 14 entrenadores desde que el propio Marrero figure como el último que ha podido completar una temporada entera en la 2017-18, la siguiente tras ascender a Segunda B.

