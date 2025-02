El Badajoz vuelve a sacar la cabeza

El Badajoz apagó su primer conato de incendio en Arroyo de la Luz y vuelve a respirar cierta tranquilidad. El equipo dio la cara por ... su entrenador y de nuevo asoma la cabeza por arriba en sus aspiraciones de ascenso directo. La victoria deja a los blanquinegros algo más cerca del liderato, aunque sin moverse del quinto puesto. Los jugadores dieron ese paso adelante que llevaba requiriendo el técnico aragonés y vuelve a ilusionarse con la primera plaza que pasa a quedarse otra vez a cuatro puntos.

Con los tres puntos en el saco, Luis Oliver Sierra quiso cerrar el capítulo sobre su continuidad en el banquillo del Badajoz y centrarse ya únicamente en las doce jornadas finales. «Me siento respaldado por el equipo», zanjó al ser cuestionado sobre si su ultimátum se reproduciría más allá de la cita de Arroyo. El entrenador blanquinegro ya va preparando a los suyos para el tremendo reto de intentar reconquistar el liderato y especialmente el exigente calendario que se avecina con Jaraíz y Extremadura en el horizonte como los dos siguientes desplazamientos. «Hace falta meter presión en los partidos y que sepan gestionar ese tipo de nervios», señaló. En ese sentido, apeló a un cambio de mentalidad más fuerte y creer en el potencial que se le presupone a la plantilla. «Este equipo si quiere ser campeón o subir en playoff tiene que tener la cabeza mucho más dura», indicó.

El conjunto pacense ve despejar los nubarrones que amenazaban tormenta por el Nuevo Vivero y vislumbra la recta final del campeonato volviendo a recobrar la confianza y con mayor optimismo. Le costó encauzar un partido tensionado por las circunstancias tan especiales que lo rodeaban y la presión añadida. Necesitó dos destellos de calidad para desnivelar la balanza entre un equipo que quiere ser campeón y otro que trata de evitar el descenso. «Cuando los buenos la tienen el juego del equipo mejora», resaltó destacando las actuaciones de Bermu, Jorge Barba, Álex Alegría o Borja Domingo.

Oliver Sierra quiso lanzar un mensaje de esperanza a una masa social descontenta y al mismo tiempo liberar a su vestuario de esa pesada carga que arrastra por lo que representa el escudo y una afición siempre exigente. «Desde el principio de temporada todo el desánimo y apatía viene generada por unas expectativas equivocadas. Todo el mundo pensaba que el Badajoz en Tercera iba a arrasar. Esto no es así. No está arrasando un equipo más poderoso económicamente que nosotros como el Extremadura, pues tampoco íbamos a arrasar nosotros», trataba de justificar Luis Oliver Sierra, quien en cualquier caso no cree que la grada se haya desconectado del Badajoz. «El 90 por ciento de la afición está encantada con que el equipo gane, quiere ir al Vivero y disfrutar. Estos chicos se van a dejar la vida hasta el final».