El Badajoz vuelve a poner a prueba su fiabilidad fuera de casa

Miguel Camacho y J. P. Navalmoral de la Mata y Badajoz Sábado, 12 de octubre 2024, 11:15 Comenta Compartir

El Moralo le toma las medidas a la candidatura del Badajoz al ascenso en un duelo en el que ambos conjuntos asumen su pripio examen de necesidad. El equipo blanquinegro vuelve a poner a prueba su fiabilidad fuera de casa después de su primer tropiezo en su única salida hasta ahora ante el Diocesano. El cuadro cacereño, por su parte, afronta un test de altura con todos los condicionantes que sirva de reacción y empezar a enderezar el rumbo después de un inicio decepcionate.

En un horario insólito, el Moralo recibirá al líder Badajoz con las dudas que le generan las tres jornadas seguidas que arrastra sin ganar, las dos últimas sin marcar. De no lograr una victoria balsámica, que se antoja tan valiosa como cara y complicada, el equipo de Navalmoral confirmaría su mal arranque al estar instalado en la zona baja de la clasificación, superando ahora por dos puntos al trío de descenso.

Como locales, los moralos suman un triunfo frente al Trujillo y un empate con el Azuaga, por lo que al menos esperan seguir en esa línea de invictos en su feudo a pesar de la entidad del Badajoz, que no conoce la derrota y sólo ha recibido un tanto.

El Badajoz vuelve a subirse al autobús con el objetivo de ratificarse como aspirante a todo y lograr su primera victoria como visitante. Con una trayectoria intratable en el Nuevo Vivero, la plantilla pacense sabe de la importancia de demostrar su credenciales también en este nuevo desplazamiento. «Enfocados en empezar a ganar fuera de casa y tratar de seguir ampliar la ventaja con nuestros rivales», apuntaba Luis Oliver Sierra.

El conjunto blanquinegro tiene una nueva reválidad en un contexto parecido al de Cáceres hace dos semanas por rival y escenario. «Sabemos que el césped artificial y fuera de casa va a ser el pan nuestro de muchos días, tenemos que amoldarnos lo antes posible. Es una superficie más agresiva para nosotros, pero no pasa nada. Sabemos lo que tenemos que hacer», asumía el técnico del Badajoz.

Sobre el partido que le espera ante el Moralo, Oliver Sierra recalcó en ser fieles a su identidad. «Si sabemos poner nuestro ritmo al partido y no entrar en el trotón de los últimos 20 minutos contra el Arroyo tendremos mucho que ganar. Pero si caemos en su trampa de que no pase nada lo vamos a pasar mal. O su ritmo o el nuestro es la única batalla que tenenos que ganar».

Por primera vez en la temporada Luis Oliver Sierra tiene a todos sus jugadores disponibles, ya que recupera a Ginés González tras cumplir su sanción y ya disfrutó de sus primeros minutos ante el Arroyo Gustavo Quezada. Álex Herrera también se entrenaba esta semana con toda normalidad al mismo ritmo que sus compañeros. Así, el preparador aragonés se enfrenta a su primer gran dilema dado el gran nivel que ofrecieron los debutantes en el once Jorge Pérez y Agustín Izquierdo. Todo apunta que no variará mucho del que salió hace siete días contra el Arroyo. «Lo tengo que decidir todavía. La idea es que para salir del once algo se tiene que hacer mal, si se hace bien lo mantengo. No miro DNI ni jerarquías»

En el Moralo únicamente han disputado las cinco jornadas como titulares el guardameta Rocha, el medio Kinateder y los atacantes Isma y Robinho, lo que da muestras de las dificultades que está encontrando el equipo para fijar un once tipo, principalmente en su zaga, para hallar el equilibrio y buscar mejores objetivos clasificatorios.

El partido lo verá desde la grada un espectador de excepción, el nigeriano Uche, jugador del Getafe con pasado reciente en el Moralo antes de dar el salto al profesionalismo.

MORALO-BADAJOZ MORALO CP Rocha; Chele, Anatoly, Leo Llanos, Santi, Ben Azize, Kinateder, Abizanda, Isma, Robinho y Anthony.

CD BADAJOZ Alonso; Gurdiel, Javi Lobato, Agustín Izquierdo, Dani Cordero; Bermu, Fran Miranda, Jorge Barba, Jorge Pérez; Montori y Álex Alegría.

ÁRBITRO Lunar Paredes.

ESTADIO Y HORA Municipal de Navalmoral, 13.00 horas.