HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?
Los jugadores del Badajoz transportan la portería durante un entrenamiento. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

El Badajoz vuelve con las pilas cargadas para enchufarse al playoff

El equipo blanquinegro aprovecha el parón para recuperar sensaciones y lesionados de cara a la visita al Montehermoso

J. P.

Badajoz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:44

Comenta

El Badajoz ha aprovechado el parón para recargar pilas y centrar su objetivo en enchufarse de nuevo al campeonato. El equipo de Miguel Ángel Ávila ... regresaba a la rutina de trabajo tras el martes de descanso con todos los sentidos puestos en el Montehermoso. El técnico cacereño va a disponer de dos semanas sin la tensión competitiva para profundizar en su ideario y los jugadores se adapten a su metodología.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  4. 4 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  5. 5 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  6. 6 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  7. 7

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  8. 8 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  9. 9

    78 médicos dejarán de trabajar en el SES si el Gobierno no prorroga la jubilación activa
  10. 10 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Badajoz vuelve con las pilas cargadas para enchufarse al playoff

El Badajoz vuelve con las pilas cargadas para enchufarse al playoff