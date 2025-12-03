El Badajoz vuelve con las pilas cargadas para enchufarse al playoff

El Badajoz ha aprovechado el parón para recargar pilas y centrar su objetivo en enchufarse de nuevo al campeonato. El equipo de Miguel Ángel Ávila ... regresaba a la rutina de trabajo tras el martes de descanso con todos los sentidos puestos en el Montehermoso. El técnico cacereño va a disponer de dos semanas sin la tensión competitiva para profundizar en su ideario y los jugadores se adapten a su metodología.

Un fin de semana sin competición que también le ha venido bien para poder acelerar en la recuperación de jugadores tocados. Álex Alegría se quedó sin jugar su primer partido ante el Villanovense debido a unas molestias musculares, mientras que Sergio Tienza se perdía su primeros minutos al ser sustituido en el primer tiempo por problemas en el tobillo. Barrena ya reaparecía esta última jornada, pero este descanso también le ha servido para afinar en su puesta a punto. El cuerpo técnico confía en contar con todos sus efectivos para Montehermoso.

El Badajoz necesita confirmar sus buenas sensaciones en la que será la primera salida para Ávila. Los pacenses tienen la oportunidad de revertir sus números fuera de casa. Y es que enfrente tendrá al segundo peor local del grupo extremeño, aunque como el conjunto blanquinegro ha buscado un revulsivo con el cambio de banquillo y nada de lo anterior servirá en un envite con tanto en juego para ambos equipos. Miguel Ángel Ávila y Samuel Pérez son las caras nuevas de un duelo entre necesitados, pero con diferentes urgencias.

El Badajoz tiene ante sí el triple reto de despejar las dudas que arrastra por esas asignaturas pendientes que no consigue sacar adelante esta temporada en cuanto a desplazamientos, el acierto de cara al gol y las continuas lesiones. El equipo blanquinegro encara este fin de año con el propósito de mostrar su verdadero potencial y enderezar el rumbo y meter la directa definitivamente hacia posiciones de playoff.

El Montehermoso ha declarado el partido como medio día del club, por lo que sus socios tendrán que abonar un suplemento de 5 euros y la entrada para el público general será de 10 euros.