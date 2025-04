El Badajoz, un volcán en continua erupción

El Badajoz no sale de una cuando se mete en otra. El club blanquinegro camina al filo del alambre con múltiples frentes abiertos y ninguno ... sin resolver. Amenaza de liquidación, embargos, cortes de luz, requerimientos de impagos en los juzgados, actos de conciliación... Es un volcán en continua erupción.

La Seguridad Social, Hacienda, Fogasa, la compañía eléctrica, Isaac Jové, los jugadores del filial de la temporada pasada... Las reclamaciones se acumulan a la puerta del Nuevo Vivero. Pero desde el grupo Lanuspe se trata de transmitir cierta tranquilidad. La propiedad se muestra impasible ante la cantidad de sobresaltos que se suceden en torno al club. El club blanquinegro emitía la noche del lunes un comunicado en el que exponía que se había presentado un recurso contra la solicitud de liquidación por parte de la Tesorería General y que contaba con el apoyo del administrador concursal Bernardo Silva, además de considerar que dicho organismo público no tiene legitimidad para pedir la disolución de la entidad.

En la nota, los máximos accionistas recuerdan que tanto Hacienda como la Seguridad Social han embargado al club la cantidad de 103.889,83 euros, además de otros cobros parciales procedentes de los abonos y ayudas de la RFEF y CSD, por lo que entienden que dichas administraciones han podido recibir una parte de sus créditos adeudados.

Luis Oliver Sierra ya dejó claro que le preocupa lo más mínimo y hace tres semanas ante dicha petición por parte de la Seguridad Social venía a decir cuando menos que esperara en la cola su turno. «Cada semana puede presentarse uno aquí en la puerta y solicitar la liquidación que yo estaré encantado de atenderle, mandarle al carajo y ganar el domingo».

El apoderado solidario de la sociedad dueña del club, además de entrenador, también trivializó el pasado domingo sobre el corte del suministro eléctrico en el Nuevo Vivero. «Me da igual estar sin luz, sin agua y sin césped, jugaremos en barro o a oscuras, no pasa nada. Hay gente con mucho interés de que este club se entierre». Incluso se lo tomaba a risas. «No me he reído más en una semana de trabajo que esta semana con estos chicos. Fuera parecía que era la guerra de Corea».

La noche del lunes, la propiedad abrió la caja de pandora y anunciaba también que pedía un aplazamiento de seis meses en el pago del cuarto plazo de la compra de las acciones a la sociedad de Joaquín Parra. De esta forma, el Badajoz no pagó los 350.000 euros dentro de su vencimiento estipulado como límite el 30 de septiembre e incumplía con el acuerdo que contempla una cláusula resolutoria del contrato en caso de no abonarse la cantidad fijada dentro de la fecha marcada en el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga. Sobre este punto, el juez Juan Carlos Velasco acordaba en su auto del 21 de octubre de 2022 como medida cautelar el decomiso del 99,75% de las acciones, tal y como recogía el Borme del 11 de noviembre de ese año, quedando bajo tutela judicial en caso de incumplimiento por las partes y se «proceda a devolver la titularidad registral de las mismas a la mercantil Feverstone». El objetivo de esta orden preventiva es proteger las acciones evitando la «desaparición, transformación o transmisión ulterior» del club.

Para este aplazamiento, el grupo de Oliver-Iglesias ofrece al juzgado malagueño como garantía «un aval por una entidad de crédito o caución por el importe total correspondiente al cuarto pago y durante el periodo que dure el aplazamiento» y asegura que de no ser autorizado «Lanuspe SL cumplirá de inmediato con el pago». Hace una semana, la propiedad afirmaba tener el dinero preparado para pagar el mismo día 30, por lo que este giro de los acontecimientos se entiende como una maniobra para ganar tiempo mientras el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz se pronuncia sobre la solicitud de liquidación del club.

Desde la propiedad sostienen que desde su vuelta en marzo de 2024 han satisfecho créditos contra la masa de un total de 1.055.178,33 euros «a fondo perdido» con el fin de atender el día a día del club y mantener su supervivencia, así como que han depositado un aval de aval de 268.322 euros en la RFEF para poder inscribir al equipo en Tercera. «La propiedad manifiesta su inequívoca voluntad de mantener la continuidad del club, razón por la que se efectúan los desembolsos anteriormente indicados, a sabiendas de su imposible recuperación», indican en la nota.

En ese sentido, Oliver Sierra también dejaba claro que a pesar de todos estos problemas su familia no se plantea salir del club. «La situación es crítica desde hace un año. Económica, institucional y futbolísticamente. No nos vamos a ir. No pretendo estar toda mi vida en Badajoz, pero no voy a estar ni diez minutos menos de lo necesario hasta que el club salga de aquí. Quien me quiera sacar que se siente».