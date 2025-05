El Badajoz visita al Llerenense sin Borja Domingo

En la víspera del duelo de este sábado (17.30) en el Fernando Robina frente al Llerenense, todo alrededor del Badajoz giraba sobre ... la figura de Borja Domingo. El delantero, firmado esta semana procedente del Don Benito, estaba pendiente de su inscripción para poder entrar en la convocatoria. Sin embargo, la deuda que el club blanquinegro mantiene con Javi Ros le impedía tramitar fichas hasta que abone los 48.000 euros que le deben.

Este jueves se produjo el último intento para tratar de llegar a un acuerdo con el exfutbolista navarro para fragmentar el pago en plazos, pero fue infructuoso. «No estuvo colaborador, está en su derecho de reclamar la cantidad de golpe. Se fue con pocos amigos de Badajoz y no ha querido echar un cable. Cuando se hacen las cosas mal todo sale así, se le despidió en el ultimo día, de malas maneras y no guarda buen recuerdo de su paso por aquí». Así explicaba el entrenador del conjunto pacense, Luis Oliver Sierra, una situación agravada por el escaso margen de maniobra para resolver la papeleta de cara al compromiso más inmediato, «hacer aparecer 50.000 euros en estas circunstancias de un día para otro no es tan fácil». El preparador aragonés achacaba el bloqueo a una cuestión meramente burocrática relacionada con las transferencias y que en la comisión mixta de la AFE quedara constancia de que se ha saldado el montante pendiente. Sin embargo, la entidad extremeña seguía figurando en el listado de deudores del sindicato de los futbolistas y en la Federación Extremeña no aparecía el nombre del último fichaje. «Si no, será el lunes», relataba sosegadamente, confiado en la resolución de este nuevo vaivén.

La primera consecuencia de la llegada del nuevo ariete será, además de una competencia feroz en la vanguardia del equipo pacense, un cambio de sistema, porque Oliver Sierra ya anticipó que, con cuatro nueves en el plantel, alineará a dos hombres en la punta de lanza en detrimento de alguien de la segunda línea de ataque. «Esto viene dado porque no hemos metido los goles y ganado los partidos que teníamos que ganar».

El Badajoz afronta otro partido de máxima exigencia con todos sus efectivos sanos excepto Sergio Tienza. Se medirá a un adversario que se juega el mismo objetivo, asaltar la primera plaza de la tabla. Los visitantes, que en caso de triunfo dormirían líderes y meterían presión al Jaraíz, llegan con dos puntos de ventaja sobre el bloque de la Campiña Sur, en un escenario en el que el entrenador blanquinegro espera un contexto de extrema dificultad. «Será una guerra, fuera lo pasan un poquito peor, pero en su campo son muy fuertes. Tienen mucha verticalidad por las bandas y con los delanteros entrando como animales al remate, además manejan el balón parado».

Llerenense: César Llera, David, Kaká, Javi Duro, Miguelito, Mario Tomé, Arhoun, Dani Martínez, Luis Nicolás, Canty y Álvaro Cordero. - Badajoz: Álex Quesada, Adán Gurdiel, Ginés González, Lobato, Álex Herrera o Dani Cordero, Fran Miranda, Gus Quezada, Jorge Barba, Santi Luque, Bermúdez y Álex Alegría. Árbitro: José Manuel Fernández Fernández.

Estadio y hora: Fernando Robina, 17.30.

Para contrarrestar el dominio en el juego aéreo, deberá meter centímetros, lo que podría propiciar el regreso al once titular de Ginés González, aunque su técnico duda. «Es un partido muy para él, pero se puede encargar de destrozarlo, es una bomba en ese aspecto, si me da la confianza para salir de inicio y aportar, perfecto, si me lía una como ante el Diocesano, lo mataré, tengo que meditar con la almohada», ironizó al respecto.

Además de lo meramente deportivo, Oliver Sierra resalta el factor ambiental en un estadio de pequeñas dimensiones con el público muy encima, «cada vez que he ido hemos acabado a palos», comenta. Pero no estarán solos, porque la afición ha completado dos autobuses para animar a los suyos en otra cita vital para las aspiraciones de ascenso directo. «A pie de campo parece que jugamos en casa y eso se valora muchísimo. Tiene mucho mérito, es una afición que nos da e influye en todo».