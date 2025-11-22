El Badajoz y el Villanovense disputan un duelo entre gigantes en crisis

M. Gª Garrido Badajoz Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:46 Comenta Compartir

Duelo de gigantes en horas bajas el que dirime el Nuevo Vivero este domingo (12.00 horas) entre el Badajoz y el Villanovense. Los locales afrontan el enésimo giro de timón en un rumbo que no termina de enderezarse y que cada vez le aleja más de su objetivo prioritario, un ascenso tan necesario como utópico a estas alturas. Aunque otear el horizonte es un vicio que no puede permitirse el conjunto blanquinegro y por ahí pasan las primeras consignas del nuevo técnico, Miguel Ángel Ávila, que insistió en que su equipo debe centrarse en mejorar y avanzar. Todo lo que se salga de ese imperativo, es distracción desechable. «Lo que nos tiene que preocupar es lo inmediato», recalcó este viernes en su comparecencia. «Ir paso a paso porque al final lo que te va a marcar conseguir los objetivos es que tu día a día y tu partido a partido sea bueno», apostilló.

Y quiso buscar la complicidad del público en su debut en el feudo blanquinegro, «espero que la afición entienda que los futbolistas necesitan ayuda porque están en un momento complicado. Y esa ayuda pasa por animar los 90 minutos». Es consciente de que implorar aliento en un entorno de tanta desidia y frustración como los que asolan a la masa social es complejo, por eso quiso matizar que debe ser algo bidireccional, «nosotros, a través de nuestro rendimiento y lo que se haga en el campo, conseguiremos que la afición se involucre y nos anime, vamos a tener un plus que no tiene ningún equipo de la categoría».

Sin perder de vista todo lo que soporta sobre los hombros una hinchada sistemáticamente castigada, «entiendo el enfado de la afición, que esté decepcionada, que esté disgustada, que incluso muchos socios no vengan al campo por la mala marcha del equipo, pero les pido en la medida de lo posible un voto de confianza para los futbolistas porque yo los he visto entrenar esta semana, se están entregando, se están adaptando a lo que le estamos pidiendo».

CD Badajoz: Sergio Tienza, David Calles, Lobato, Jesús Sánchez, Pedro Pata, Fran Miranda, Gus Quezada, Bermu, Jorge Barba, Álex Alegría y Borja Domingo. - Villanovense: Rocha; Reverte, Cidoncha, Nano, Abel, Pajuelo, Abraham, Poti, Piti, Angelito y Asier. Árbitro: Miguel Ángel Pérez Arroyo.

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 12.00.

Respecto al rival, Ávila, que tiene a todos sus jugadores disponibles, destaca la labor de su entrenador, Richi Tapia, «que lo está haciendo muy bien, no solo este año, sino temporadas pasadas, sobre todo el año pasado en Santa Amalia». Resalta entre las cualidades que imprime su homólogo a sus escuadras que «sin balón son equipos muy sólidos defensivamente, que se organizan, cierran espacios y transitan bien». Y alerta sobre la velocidad en las acciones de ataque, «es un equipo muy joven, muy vertical, muy peligroso en las transiciones».

Mal momento serón

El Villanovense tampoco llega en el mejor momento. El empate a uno contra el Atlético Pueblonuevo no dejó buenas sensaciones. Tampoco a Richi Tapia: «No dimos la talla ante un equipo inferior a nosotros», reconoce en la previa del partido el técnico del conjunto serón, que este domingo no puede contar con Nacho Mena por sanción.

Al margen de ese empate, los de Tapia parecen haber perdido el ritmo tras un estreno fulgurante. «Llegamos con la necesidad de hacer un buen partido y, como mínimo, puntuar en Badajoz; la dinámica es muy mala en cuanto a resultados y en cómo ha actuado el equipo en los últimos partidos», reconoce.

El técnico serón sabe que será una incógnita el Badajoz tras la llegada de Ávila al banquillo. «Son pocos días de entrenamiento para poder cambiar algo, pero cuando cambias de entrenador, los futbolistas intentan dar el máximo sobre todo en la primera y segunda semana», advierte sobre la situación.

En cualquier caso, la estrategia del cuadro visitante pasará por hacer el partido «lo más largo posible e intentar llevarlos a ellos a desesperarse». Además, quiere aprovechar que los blanquinegros «tienen la necesidad imperiosa de ganar y podemos jugar con esa ansiedad».