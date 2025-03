El Badajoz se viene abajo

El Badajoz va en caída y la sensación que dejó ante el Montijo es que no parece llevar frenos para tomar el control de ... la situación. El desplome blanquinegro en esta segunda vuelta es más que preocupante y pone en serio peligro su participación en el playoff de ascenso. El equipo pacense ha entrado en un bucle negativo que le ha sacado de sus objetivos, el principal de ascenso directo y ahora el secundario de entrar en playoff. «Vamos a fracaso por objetivos y ya nos tenemos que agarrar casi a la heroica», reconocía Luis Oliver Sierra.

Este último empate en el Nuevo Vivero deja al Badajoz fuera de los puestos de privilegio por primera vez en la temporada. Un hecho que se produce solo una semana después de que Luis Oliver Sierra redirigiera el nuevo objetivo en conseguir la segunda plaza tras despedirse del liderato en Almendralejo. Pero ni la segunda, que le queda a 9 puntos, ni la quinta. Los blanquinegros caen al sexto puesto desbancados por el Diocesano que ahora le saca 2 puntos.

Lejos de levantarse, el Badajoz se ha venido abajo de forma estrepitosa. El conjunto pacense cerró la primera vuelta en segunda posición a 3 puntos del líder y con 3 de ventaja sobre el Extremadura, que es quien marcaba la última plaza de playoff, y del Diocesano. Después de las diez jornadas disputadas de la segunda, los de Oliver Sierra son sextos a 10 puntos de los azulgranas, que son líderes, y a 2 de los colegiales, que fijan la última vacante para la fase de ascenso. «Confío en estos jugadores. Hemos conseguido dar un buen rendimiento en fases de la temporada y ahora quiero pensar que estamos en un bache. O salimos todos o nos hundimos todos», apuntaba el técnico aragonés.

En esta segunda vuelta, el Badajoz solo ha podido sumar la mitad de puntos (15) de los 30 que estaban en juego. «La misma sensación de que se derrumba todo la tengo yo», asentía Oliver Sierra, quien se mostraba en ese momento de lo más pesimista. «Lo veo todo más negro que las rayas de la camiseta». Pero el entrenador blanquinegro no contempla dejar el banquillo. «Esto llega a pasar hace un mes y me hubiera ido tranquilamente. Pero a falta de siete jornadas y dado como está todo no me voy a marchar. No por falta de ganas». Hace un mes dio su ultimátum antes del Arroyo. Y la cosa ha ido a peor. «Ahora estamos fuera y es vergonzoso. No quería contemplar este escenario ni en mis peores pesadillas». A pesar de todo asegura que rendirse no va con su condición y a partir del lunes ya está metido de lleno en encontrar soluciones para revertir la situación. «No meternos en el playoff ni lo contemplo».