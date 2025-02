El Badajoz, cada vez más lejos de su meta

El Badajoz sale del primer tramo duro de la temporada con malas sensaciones y más lejos de su gran objetivo de la temporada. El equipo blanquinegro ha encadenado por primera vez este curso tres jornadas sin ganar, una rémora que le deja cada vez a ... mayor distancia del liderato. El Jaraíz abre brecha con los pacenses y amplía su ventaja hasta los 7 puntos.

Nunca, en las 20 jornadas anteriores, los de Luis Oliver Sierra se habían descolgado tanto de la primera plaza que tiene el premio gordo del ascenso directo. El tope lo tenía en 6 puntos después de no pasar del empate en casa frente al Jerez justo antes del parón navideño en la jornada 16. También había llegado a estar a 5 puntos del liderato tras sumar solo un punto en Calamonte en la duodécima jornada y perder la pasada semana en Llerena.

Una peligrosa espiral negativa que coloca al Badajoz en una situación crítica. Hasta el punto que se pone en peligro su clasificación para el playoff, lo que ha provocado que el propio Luis Oliver Sierra ya se plantee dejar el banquillo y asuma gastar su última bala en el partido de Arroyo de la Luz. El cuadro pacense sigue sintiendo esa amenaza de salir de unos puestos de privilegio en los que ha permanecido toda la temporada. «Ahora mismo es un túnel de juego y resultados del que hay que salir cuanto antes porque se puede no ser campeón, pero no entrar en playoff es pegarse un tiro», resaltaba el técnico blanquinegro.

El objetivo se mantiene siendo el mismo de quedar campeón y ascender. Pero la realidad es que tras pasar los puertos de montaña de Azuaga, Llerenense y Diocesano solo ha sido capaz de sumar 2 puntos. «En partidos de la verdad no hemos ganado ninguno. No puedes pretender ascender si no ganas a estos equipos. Ya podemos meter 25 al último clasificado que eso no vale para nada. Si quieres ser campeón tienes que ganar estos partidos y si quieres subir en playoff ni te cuento porque es una ida y vuelta contra estos equipos», se lamentaba Oliver Sierra.

Ahora toca visitar el domingo al Arroyo (12.00 horas), después recibir al Moralo y las siguientes dos salidas a Jaraíz y Almendralejo con el Villafranca entre medias. El Badajoz necesita recuperar su mejor versión y volver a mostrar ese blindaje en defensa que le sitúa como uno de los menos goleados de categoría nacional. «Hemos pasado de ser el equipo más sólido y seguro en ese aspecto a ser de repente un flan», criticaba con resignación el preparador aragonés.